Регулярные рейсы в РФ: Иран может поставлять по морю оружие для войны в Украине, — Игнат

По словам спикера Воздушных сил, грузы могут быть разного характера, а морские рейсы, осуществляемые через Каспийское море, проходят через Махачкалу и Астрахань.

Related video

Морские рейсы, предположительно с поставками оружия из Ирана в Россию, стали регулярными. Об этом в понедельник, 26 июня заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Игнат ответил на вопрос телеведущих относительно оценки запасов дронов иранского производства у России, отметив, что рейсы грузовых кораблей из Ирана в РФ, к сожалению, стали регулярными.

"В общем доступе можно отслеживать передвижение бортов из Тегерана в Москву. Как видите, трафик тоже в Каспийском море. Махачкала, Астрахань — тоже из Ирана именно в эти порты попадают грузы", — отметил Игнат.

Он подчеркнул, что грузы могут быть разного характера, но не исключил, что морским путем доставляют в РФ и оружие.

"Они могут быть разного характера, потому что море, в принципе, соединяет эти две страны и не исключено, что и морским путем доставляют эти орудия для убийства иранского производства. Поэтому сотрудничество с Тегераном продолжается", — отметил спикер Воздушных сил.

Игнат выразил надежду на то, что международное сообщество обратит внимание на это сотрудничество и предпримет меры по прекращению передачи оружия в Россию.

Военная поддержка РФ Тегераном

В конце мая аналитики из Lloyd's List Intelligence сообщали, что с сентября в Каспийском море значительно увеличилось количество кораблей, которые скрывают данные о своем движении. Это преимущественно суда под российскими и иранскими флагами, среди которых много кораблей, пригодных для транспортировки военных грузов.

16 мая представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия собирается закупить у Ирана дополнительные дроны-камикадзе Shahed. Более того, с августа Тегеран передал Москве более 400 таких беспилотников.