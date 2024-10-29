В Улянівській області встановили пам'ятник із портретом солдата у формі, схожій на західну, та з американською зброєю в руках. Причетні до створення пам'ятника відповіли, що зброя трофейна.

Related video

Росіяни відкрили пам'ятник "Ветеранам бойових дій, учасникам локальних війн і збройних конфліктів" у селищі Силікатному Улянівської області 22 жовтня. Місцеві жителі почали писати в соцмережах, що форма і зброя солдата на портреті схожа на американську, повідомили у російських медіа.

Солдат на пам'ятнику тримає в руках американську гвинтівку Фото: Скриншот

На питання місцевих про те, чи зображений солдат символізує війська НАТО, відповів Z-активіст Даніл Ібетов, який обирав портрет для пам'ятника. Сказав, що гвинтівка на фото трофейна.

"Коли ми брали місто Бахмут, багато з моїх бойових товаришів, включно зі мною, використовували трофейні М16 і М4. Ці гвинтівки припали нам до душі, і я особисто обирав їх для нашого художника, який створив цей пам'ятник", — написав Ібетов.

Щодо американського екіпірування Ібетов пояснень не надав.

Варто нагадати, 16 серпня радниця глави Офісу президента України Дар'я Зарівна повідомила, що бійці ЗСУ знесли пам'ятник Леніну в Суджі Курської області. Радниця опублікувала фото порожнього постаменту.

Крім того, 5 жовтня у соцмережах помітили, що на могилі народного артиста України, хореографа Григорія Чапкіса на Байковому кладовищі встановили пам'ятник із помилками. Його син Грег, який живе в США, повідомив, що через відстань і війну на облаштування могили батька знадобилося три роки.