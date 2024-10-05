Через три роки: на могилі Чапкіса встановили пам'ятник із помилками (фото)

Син хореографа Грег зазначив, що було дуже складно займатися облаштуванням могили на відстані та в країні, де триває війна. Не всі друзі та колеги хотіли допомагати.

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Через три роки після смерті народного артиста України та хореографа Григорія Чапкіса на ділянці, де він похований, на Байковому кладовищі, встановили пам'ятник. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram написав його син Грег.

Пам'ятник виконано з граніту у вигляді танцювального подіуму. Крім портрета там можна помітити напис, присвячений діяльності хореографа: "Танець — це життя, живіть танцюючи".

Грег Чапкіс, який мешкає у США, в stories написав, що встановлення пам'ятника виявилося непростим завданням з огляду на відстань і повномасштабну війну в Україні. Три роки знадобилося, щоб облаштувати місце, де похований батько.

"Вибач, тату, що так довго. Було важко зробити це з іншого кінця світу в країні, яку розриває війна. Деякі з твоїх "друзів" і колег давали багато порожніх обіцянок і просто хотіли від нас отримати побільше. Ми з Лілією Чапкіс втратили багато часу через це. Тепер моє серце спокійне", — написав Грег Чапкіс.

Син Григорія Чапкіса розповів, чому пам'ятник встановили через 3 роки після смерті Фото: Instagram

Лілія, дочка хореографа, також проживає за кордоном, в Італії.

До оновленої могили Григорія Чапкіса вже приходили перші шанувальники й один із роликів із відвідуванням опублікований на сторінці в TikTok History of tombs. Там детальніше можна побачити, який вигляд має пам'ятник із фотографією та написом.

У коментарях користувачі помітили, що в написах допущено помилки. Суддя проєкту "Танці з зірками" народився 24 лютого 1930 року, проте на могилі вказана інша дата народження — 24 квітня.

Те ж саме стосується і дати смерті. Виробники ймовірно помилилися і написали 13 липня 2021 року, замість 13 червня.

На пам'ятнику Григорію Чапкісу допущено помилки Фото: Скриншот Григорію Чапкісу встановили пам'ятник із помилками Фото: Скриншот

Син хореографа ніяк не відреагував на помилки на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, помер відомий український хореограф Григорій Чапкіс 13 червня 2021 року. Перед цим узимку в нього почалися проблеми зі здоров'ям після перенесеного коронавірусу. Йому був 91 рік.

Наступного дня на трагедію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він назвав померлого великим танцівником, людиною, особистістю і додав, що Григорій Чапкіс мав сильну енергетику, бажання жити та неповторний рух на паркеті.