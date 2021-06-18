Прощайте, маестро: сьогодні попрощалися з відомим хореографом Григорієм Чапкісом

У Філармонію попрощатися з хореографом і наставником приїхали не тільки родичі, а також друзі та президент України Володимир Зеленський

Прощання з відомим хореографом і танцюристом Григорієм Чапкісом відбувалося в будівлі Національної Філармонії України на Володимирському узвозі з 11 години ранку.

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На похоронах Чапкіса вперше за довгий час зібралися всі його діти і внуки. Син Грег прибув із США, де він є власником відомої хіп-хоп студії. З Італії приїхали дочка Лілія і внучка Анна Сафрончик, відома актриса і модель. На прощальній церемонії була ще внучка Вітторія і, ймовірно, четверта дружина — Міла. Вони разом сиділи поруч з труною хореографа і підтримували одне одного.

[ + – ] Син Грег і внучка Вітторія

[ + – ] Внучки Анна і Вітторія та його остання дружина Людмила

Усього у Філармонії на прощанні з Григорієм Чапкісом були присутні близько 30 осіб.

Близько полудня на прощання приїхав президент України Володимир Зеленський. Він не давав ніяких коментарів журналістам, пройшов у супроводі охорони через бічний вхід і кілька хвилин стояв біля труни. Він висловив співчуття родині покійного та приніс невеликий букет з троянд. Президент пробув на прощанні буквально кілька хвилин.

[ + – ] Володимир Зеленський на прощанні

Також попрощатися з колегою і наставником прийшов відомий танцюрист Влад Яма. Разом з легендарним хореографом вони були суддями на шоу "Танці з зірками".

[ + – ] Танцюрист Влад Яма на прощанні

"Палаючі очі. Чапкіс мене навчив любити танець, любити життя, любити жінок і жартувати. Такого, як Чапкіс, більше в Україні не буде. Але я буду намагатися. Я не знаю, хто з колег приїде з ним попрощатися, але думаю, приїдуть усі", — сказав Влад Яма і залишив кілька рядків у книзі співчуттів.

"Спасибі, маестро! За схвальні відгуки, високі оцінки, похвалу, обійми, жарти, поради та величезне добре серце! Люблю, поважаю і ніколи не забуду! Ваш молодий друг, Влад Яма", — написав танцюрист.

На прощанні всі охочі могли залишити слова співчуття в "Книзі про життя талановитих людей". Така послуга на подібній церемонії в Україні використовується вперше. Оригінал цієї книги залишається р родичів померлої легенди. На її основі потім може бути видана публічна книга.

[ + – ] Відвідувачі залишають співчуття в "Книзі про життя талановитих людей"

Попрощатися прийшов і співак Павло Зібров, який раніше брав участь у шоу "Танці з зірками". "Веселий, він до останнього був бійцем" — поділився спогадами Павло Зібров.

[ + – ] Співак Павло Зібров на похоронах Григорія Чапкіса

О 14.00 розпочалося прощання з хореографом на Байковому кладовищі. Туди приїжджали співачка Камалія, відомі танцівники Ілона Гвоздьова та Дмитро Дікусар. Усього на кладовищі були присутні понад півсотні людей.

[ + – ] Грег і Камалія на кладовищі

[ + – ] Сім'я померлого хореографа

"Він був для всіх іншим, він був не просто наставником. Він завжди відчував себе в душі молодим, його навіть ніхто особливо по батькові не називав. Навіть у 90 років він був завзятий і веселий. Це людина величезної сили волі, витримки, терпіння. Він хотів жити, любити, творити. У нього було багато учнів. Це людина-легенда", — поділилася спогадами Камалія, яку Григорій готував до Віденського балу в Києві і навчав танцювати вальс.

Могила легенди розташована в далекій частині Байкового кладовища, неподалік від могили Анатолія Зленка, Леоніда Каденюка та Левка Лукʼяненка.

[ + – ] Місце, де поховали

Нагадаємо, хореограф помер у 91 рік. Узимку його двічі госпіталізували через двосторонню пневмонію. Улітку 2021 року він знову потрапив до лікарні. Його турбували болі в спині. Його син Грег розповів про останні дні батька: "Помер, бо старенький. 92 роки людині, усе почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки", — розповів він.

Увечері 13 червня Григорія Чапкіса не стало. До останнього з ним поруч були його дружина Міла і дочка Лілія.

Фокус зібрав найцікавіші факти з біографії легендарного танцюриста і хореографа, який починав, як вуличний танцюрист на вулицях Кишинева, а в підсумку став зіркою ансамблю Вірського, чиєю майстерністю захоплювалися по всьому світу.