Прощайте, маестро: сьогодні попрощалися з відомим хореографом Григорієм Чапкісом
У Філармонію попрощатися з хореографом і наставником приїхали не тільки родичі, а також друзі та президент України Володимир Зеленський
Прощання з відомим хореографом і танцюристом Григорієм Чапкісом відбувалося в будівлі Національної Філармонії України на Володимирському узвозі з 11 години ранку.
На похоронах Чапкіса вперше за довгий час зібралися всі його діти і внуки. Син Грег прибув із США, де він є власником відомої хіп-хоп студії. З Італії приїхали дочка Лілія і внучка Анна Сафрончик, відома актриса і модель. На прощальній церемонії була ще внучка Вітторія і, ймовірно, четверта дружина — Міла. Вони разом сиділи поруч з труною хореографа і підтримували одне одного.
Усього у Філармонії на прощанні з Григорієм Чапкісом були присутні близько 30 осіб.
Близько полудня на прощання приїхав президент України Володимир Зеленський. Він не давав ніяких коментарів журналістам, пройшов у супроводі охорони через бічний вхід і кілька хвилин стояв біля труни. Він висловив співчуття родині покійного та приніс невеликий букет з троянд. Президент пробув на прощанні буквально кілька хвилин.
Також попрощатися з колегою і наставником прийшов відомий танцюрист Влад Яма. Разом з легендарним хореографом вони були суддями на шоу "Танці з зірками".
"Палаючі очі. Чапкіс мене навчив любити танець, любити життя, любити жінок і жартувати. Такого, як Чапкіс, більше в Україні не буде. Але я буду намагатися. Я не знаю, хто з колег приїде з ним попрощатися, але думаю, приїдуть усі", — сказав Влад Яма і залишив кілька рядків у книзі співчуттів.
"Спасибі, маестро! За схвальні відгуки, високі оцінки, похвалу, обійми, жарти, поради та величезне добре серце! Люблю, поважаю і ніколи не забуду! Ваш молодий друг, Влад Яма", — написав танцюрист.
На прощанні всі охочі могли залишити слова співчуття в "Книзі про життя талановитих людей". Така послуга на подібній церемонії в Україні використовується вперше. Оригінал цієї книги залишається р родичів померлої легенди. На її основі потім може бути видана публічна книга.
Попрощатися прийшов і співак Павло Зібров, який раніше брав участь у шоу "Танці з зірками". "Веселий, він до останнього був бійцем" — поділився спогадами Павло Зібров.
О 14.00 розпочалося прощання з хореографом на Байковому кладовищі. Туди приїжджали співачка Камалія, відомі танцівники Ілона Гвоздьова та Дмитро Дікусар. Усього на кладовищі були присутні понад півсотні людей.
"Він був для всіх іншим, він був не просто наставником. Він завжди відчував себе в душі молодим, його навіть ніхто особливо по батькові не називав. Навіть у 90 років він був завзятий і веселий. Це людина величезної сили волі, витримки, терпіння. Він хотів жити, любити, творити. У нього було багато учнів. Це людина-легенда", — поділилася спогадами Камалія, яку Григорій готував до Віденського балу в Києві і навчав танцювати вальс.
Могила легенди розташована в далекій частині Байкового кладовища, неподалік від могили Анатолія Зленка, Леоніда Каденюка та Левка Лукʼяненка.
Нагадаємо, хореограф помер у 91 рік. Узимку його двічі госпіталізували через двосторонню пневмонію. Улітку 2021 року він знову потрапив до лікарні. Його турбували болі в спині. Його син Грег розповів про останні дні батька: "Помер, бо старенький. 92 роки людині, усе почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки", — розповів він.
Увечері 13 червня Григорія Чапкіса не стало. До останнього з ним поруч були його дружина Міла і дочка Лілія.
Фокус зібрав найцікавіші факти з біографії легендарного танцюриста і хореографа, який починав, як вуличний танцюрист на вулицях Кишинева, а в підсумку став зіркою ансамблю Вірського, чиєю майстерністю захоплювалися по всьому світу.