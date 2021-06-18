Прощайте, маэстро: сегодня попрощались с известным хореографом Григорием Чапкисом

В Филармонию попрощаться с хореографом и наставником приехали не только родственники, а также друзья и президент Украины Владимир Зеленский

Прощание с известным хореографом и танцором Григорием Чапкисом происходило в здании Национальной Филармонии Украины на Владимирском спуске с 11 часов утра.

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На похоронах Чапкиса впервые за долгое время собрались все его дети и внуки. Сын Грег прибыл из США, где он является владельцем известной хип-хоп студии. Из Италии приехали дочь Лилия и внучка Анна Сафрончик, известная актриса и модель. На прощальной церемонии была еще внучка Виттория и, вероятно, четвертая жена — Мила. Они вместе сидели рядом с гробом хореографа и поддерживали друг друга.

[ + – ] Сын Грег и внучка Виттория

[ + – ] Внучки Анна и Виттория и его последняя супруга Людмила

Всего в Филармонии на прощании с Григорием Чапкисом присутствовали около 30 человек.

Около полудня на прощание приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он не давал никаких комментариев журналистам, прошел в сопровождении охраны через боковой вход и несколько минут стоял у гроба. Он выразил соболезнования семье усопшего и принес небольшой букет из роз. Президент пробыл на прощании буквально несколько минут.

[ + – ] Владимир Зеленский на прощании

Также попрощаться с коллегой и наставником пришел известный танцор Влад Яма. Вместе с легендарным хореографом они были судьями на шоу "Танцы со звездами".

[ + – ] Танцор Влад Яма на прощании

"Горящие глаза. Чапкис меня научил любить танец, любить жизнь, любить женщин и шутить. Такого, как Чапкис, больше в Украине не будет. Но я буду стараться. Я не знаю, кто из коллег приедет с ним попрощаться, но думаю, приедут все", — сказал Влад Яма и оставил несколько строк в книге соболезнований.

"Спасибо, маэстро! За лестные отзывы, высокие оценки, похвалу, объятия, шутки, советы и огромное доброе сердце! Люблю, уважаю и никогда не забуду! Ваш молодой друг, Влад Яма", — написал танцор.

На прощании все желающие могли оставить слова соболезнования в "Книге о жизни талантливых людей". Такая услуга на подобной церемонии в Украине используется впервые. Оригинал этой книги остается у родственников умершей легенды. На ее основе потом может быть издана публичная книга.

[ + – ] Посетители оставляют соболезнования в "Книге о жизни талантливых людей"

Попрощаться пришел и певец Павел Зибров, который ранее участвовал в шоу "Танцы со звездами". "Веселый, он до последнего был бойцом" — поделился воспоминаниями Павел Зибров.

[ + – ] Певец Павел Зибров на похоронах Григория Чапкиса

В 14.00 началось прощание с хореографом на Байковом кладбище. Туда приезжали певица Камалия, известные танцовщики Илона Гвоздева и Дмитрий Дикусар. Всего на кладбище присутствовало более полусотни человек.

[ + – ] Грег и Камалия на кладбище

[ + – ] Семья умершего хореографа

"Он был для всех другом, он был не просто наставником. Он всегда чувствовал себя в душе молодым, его даже никто особо по отчеству не называл. Даже в 90 лет он был задорный и веселый. Это человек огромной силы воли, выдержки, терпения. Он хотел жить, любить, созидать. У него было много учеников. Это человек-легенда", — поделилась воспоминаниями Камалия, которую Григорий готовил к Венскому балу в Киеве и обучал танцевать вальс.

Могила легенды расположена в дальней части Байкового кладбища, неподалеку от могилы Анатолия Зленко, Леонида Каденюка и Левко Лукьяненко.

[ + – ] Место, где похоронили

Напомним, хореограф скончался в 91 год. Зимой его дважды госпитализировали из-за двусторонней пневмонии. Летом 2021 года он снова попал в больницу. Его беспокоили боли в спине. Его сын Грег рассказал о последних днях отца: "Умер, потому старенький. 92 года человеку, все начало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький, это муки", — рассказал он.

Вечером 13 июня Григория Чапкиса не стало. До последнего с ним рядом находились его жена Мила и дочь Лилия.

Фокус собрал самые интересные факты из биографии легендарного танцора и хореографа, который начинал, как уличный танцор на улицах Кишинева, а в итоге стал звездой ансамбля Вирского, чьим мастерством восхищались по всему миру.