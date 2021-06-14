Звезда Григория Чапкиса: он начинал как уличный танцор, а стал прославленным хореографом

Ушел из жизни Григорий Чапкис. Фокус собрал самые интересные факты из жизни известного хореографа, который сидел на коленях у Сталина, был знаком с Сальвадором Дали и танцевал на главных сценах мира.

В Киеве в возрасте 91 года скончался Григорий Чапкис — известный украинский хореограф, основатель Школы танцев Чапкиса, участник Ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. О смерти хореографа сообщил его сын, Грег Чапкис, который сейчас проживает в Сан-Франциско, США.

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В прошлом году Григорий Николаевич Чапкис заболел коронавирусом и несколько раз попадал в реанимацию с двусторонней пневмонией. Cын сообщил, что причина смерти Чапкиса — ухудшения здоровье из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Григорий Чапкис окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса. Был судьей нескольких сезонов шоу "Танцы со звездами", которое выходит на телеканале "1+1".

24 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский наградил Чапкиса орденом Ярослава Мудрого пятой степени.

[ + – ] Мастер-класс Григория Чапкиса

[ + – ] "Ползунец" - сложнейший хореографический элемент

Детство и юность Григория Чапкиса

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе, который тогда относился к территории Румынии, в семье шорника и домохозяйки. Кроме него в семье было еще шесть братьев и сестер.

Как говорил сам Григорий Николаевич, танцевать он научился "тогда же, когда и ходить". И еще в детстве зарабатывал этим деньги. Хореограф признавался в интервью, что его детство было бедным, в семье работали только двое: отец и дедушка, а мать, которая вышла замуж в 14 лет, по воспоминаниям Чапкиса была "бедной и безграмотной".

"Дедушка привел моего отца и сказал: "Это будет твой муж", — рассказывал хореограф. — Она сказала: "Хорошо". Тогда сопротивляться и говорить о любви было бесполезно".

[ + – ] Григорий Чапкис в молодости

[ + – ] Григорий Чапкис блистательно солировал в постановках народных танцев

"Мы плясали с четырех – пяти лет. Лежала шляпа, в нее бросали, кто сколько может. Барабан был, гармошка. Иногда я зарабатывал лей или два, прибегал: "Мама, я заработал". С пяти лет начал трудовой путь. Когда мне было восемь, я уже сидел около ресторанов и чистил обувь", — вспоминал о своем детстве Чапкис. Тогда же у него и появилась первая пара обуви. До этого будущий танцор и хореограф ходил босиком, а зимой носил самодельные постолы (обувь из сыромятной кожи).

Когда началась Вторая мировая война, семья Чапкисов на вагонах с углем доехала до Казахстана, где работала в совхозе, а маленький Григорий пас лошадей. После войны хотели вернуться в Кишинев, но не доехали: вся семья заболела тифом, и их сняли с поезда в Киеве. Выздоровев, Григорий Чапкис устроился учиться в Первое железнодорожное училище, поразив приемную комиссию своей "цыганочкой". Вообще-то принимать его не хотели — подросток был неграмотен и не знал русского и украинского. Но прекрасное исполнение танца оценили, и приняли танцора в училище.

Получив место в общежитии Григорий смог, наконец, спать в своей собственной кровати — до этого у мальчика было только место на нарах. Утром будущий хореограф учился, днем разбирал развалины на Крещатике, который после войны весь лежал в руинах, а еще — танцевал в ансамбле училища на всех праздниках и концертах.

[ + – ] Григорий Чапкис танцует вальс

В 1946 году случилось судьбоносное событие – юного Григория Чапкиса система трудовых резервов отправила на Всесоюзную олимпиаду, в Москву. Туда съехалось полторы тысячи человек изо всех 15 республик. Заключительный концерт был устроен в Кремле, от каждой республики в программе было по номеру. Завершал концерт украинский гопак, в котором солировал Григорий. Исполнение было таким феерическим, что после концерта с юным танцором захотел поговорить Иосиф Сталин, и подарил на память часы: Григорий позже их продал, чтобы купить отцу лекарство. Общее фото юного танцора с "лучшим другом детей" сожгла его мать, когда культ личности Сталина развенчали.

"Он меня снял. Посадил к себе на колени. И я просидел одно мгновение. У меня был шок: я не понимал, что происходит. И самое главное – страх. Мы привыкли его видеть высоким, большим, крупным, красивым. И в кино, и на всех фотографиях он же был красивый, разрисованный. А тут лицо побито оспой. Неприятные ощущения. О чем они говорили, я не знаю, был как в дурмане", — вспоминал Чапкис эту встречу.

После его жизнь переменилась, как говорил, сам Чапкис, он стал "самым популярным мальчиком в мире". Сперва он был зачислен в Государственный ансамбль песни и танца, позже попал в знаменитый Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского.

[ + – ] Легендарный "повзунець" в исполнении Григория Чапкиса

"Я день и ночь молюсь на Вирского. Он меня создал, он меня вырастил", — говорил Чапкис о руководителе ансамбля. Также он отмечал, что из 120 участников коллектива, в живых остался только он.

"Нас начинало с Вирским 120, сейчас я один остался. Да, все ушли. Еще пару старушек есть, но до 80 никто не дожил. 60–70. Женщины – до 75. Когда мне было 80, я был рекордсменом по возрасту. А сейчас мне 90. Возникает вопрос: почему? Почему я один живу до сих пор?" – рассказал Чапкис.

Покушение и встречи со знаменитостями

Ансамбль Вирского часто ездил на концерты за границу. Чапкис выступал перед самыми именитыми и влиятельными зрителями: встречался с Фиделем Кастро, Хо Ши Мином и Мао Цзэдуном. Элвис Пресли подарил ему пластинку, а Сальвадор Дали… искал у Чапкиса в коленях "моторчики", позволявшие так танцевать.

"Он зашел за кулисы и увидел меня. "А, так у тебя в ногах моторчики!". Подошел, пощупал. Он пришел с группой хиппи. У него в пиджаке был омлет. Он пошутил, сказал: "Да, есть". И все газеты написали о том, что Сальвадор обнаружил у одного из украинских козаков моторчики, вставленные в колени", — рассказывал танцор.

А после выступления в Канаде, по словам Чапкиса, кто-то из приглашенных рабочих сцены подложил в багаж ансамбля бомбу, которая должна была взорваться в самолете, но сдетонировала в автобусе, потому что коллектив отменил вылет из-за нелетной погоды.

[ + – ] Григорий Чапкис танцует на балу в КНТЕУ

Четыре брака и двое детей Григория Чапкиса

Первый раз Григорий Чапкис женился рано, в 20 лет, на танцовщице из ансамбля. Жену звали Людмила, она скончалась в 2006 году. В этом браке родилась дочь Лилия, которая сейчас живет в Италии и руководит танцевальной студией "Чапкис-денс". Ее дочь Анна Сафрончик, старшая внучка Чапкиса, работает моделью и актрисой.

Второй брак Чапкис заключил в 1980 году. Женился на своей ученице Наталье. В этом браке родился сын Григорий (Грег) Чапкис. Сейчас он проживает в Сан-Франциско, где владеет хип-хоп-студией.

[ + – ] Григорий Чапкис со второй женой Натальей

[ + – ] Григорий Чапкис с сыном Грегом

Третья жена хореографа, Алла, была кандидатом экономических наук, работала начальником отдела в Национальном авиационном университете. По словам Григория им пришлось расстаться, когда он стал судьей "Танців з зірками". "Начались проблемы ревности. И мы должны были расстаться", — сообщил он.

[ + – ] Григорий Чапкис с третьей женой Аллой

У Чапкиса две внучки и два внука. И недавно родилась правнучка.

[ + – ] Дочь Григория Чапкиса Лилия с дочерью, актрисой Анной Сафрончик [ + – ] Дочь Чапкиса Лилия, с внучкой Вики

Четвертый брак хореограф заключил в 90 лет. Избранница по имени Людмила была младше его на 51 год. Чапкис рассказывал, что дети негативно восприняли его новый брак, думая, что Людмила вышла за Чапкиса замуж из-за его денег. Тогда хореограф отмечал, что его четвертая жена намного богаче него: она владеет сетью ювелирных магазинов.

Своим поклонникам Чапкис говорил, что секрет его энергичности и жизнелюбия только в движении: "Я до последнего дыхания буду танцевать, буду двигаться. Я советую всем вашим телезрителям: двигайтесь. Не хотите танцевать – бегайте, прыгайте, скачите, ползите, но не останавливайтесь".

[ + – ] Григорий Чапкис - кавалер ордена Ярослава Мудрого пятой степени

Про обстоятельства смерти отца рассказал его сын Грег. Он отметил, что знаменитый хореограф ушел из-за возраста.

"Мы все все еще в шоке. Умер, потому старенький. 92 года человеку, все начало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький, это муки", — сказал Грег Чапкис и отметил, что прилетит из США с семьей на похороны. В последние дни рядом с отцом была старшая дочь Лилия и его жена Людмила.

"Еще не определились, что и как. Там сестра с ним рядом сейчас. Жена Мила была рядом, помогала все это время. Она молодец", — рассказал Грег. Также молодой человек поделился в соцсетях видео совместного танца вместе со своим знаменитым отцом.

Тот, с которого хотелось брать пример

Президент Владимир Зеленский уже выразил соболезнования семье хореографа, написав в память о знаменитом артисте, что никогда не забудет его школу и его вклад в историю украинского танца.

"Всегда буду помнить его: "Пара номер пять сегодня была, возможно, и лучше, но не настолько, как я". Неисправимый оптимист, то, с кого действительно хотелось брать пример. Тот, для кого танец никогда не был работой, зато был его жизнью. Для меня Григорий Николаевич — навсегда! Как и его слова: "Надо двигаться до последнего вздоха". Советую не забывать эту фразу всем нам", — подытожил глава государства.

Украинские звезды также отреагировали на смерть Григория Чапкиса. Они выразили соболезнования в соцсетях и рассказали, как им работалось со знаменитым хореографом.

"Всегда на высоте. Я хочу, чтобы вас запомнили таким! Мой преподаватель в Академии искусств, мой строгий судья, мой друг и мой партнер по школе танцев! Какая же это потеря для всех нас. Вы были таким сильным, ясным , пылким … Я ненавижу эйджизм, и вы доказали всем невеждам и слабакам, что человек и в 90 лет может иметь лоск, быть звездой, ухаживать за женщинами, работать на полную. Спасибо за танец, спасибо за нашу свадьбу, спасибо за пример . Примите мою благодарность и восхищение навсегда", — написала певица Наталья Могилевская.

Телеведущий Юрий Горбунов вспомнил про то, как работал вместе с хореографом: "Вечная память вам, Маэстро! Трудно без вас теперь представить" Танцы со звездами "! Большой пример для всех, как надо любить профессию, свое дело и жизнь".

"Светлая память Григорию Николаевичу. Мы будем все скучать по вас. Плачу", — написала ведущая Леся Никитюк.

[ + – ] Григорий Чапкис и Леся Никитюк

"Спасибо за ваш талант, доброту, искренность, я всегда буду помнить ваши слова: "Работай и даруй радость людям". Прощайте, наш дорогой, неповторимый Маэстро! Светлая память и глубокие соболезнования близким", — написала актриса Ольга Сумская.