"Неисправимый оптимист": Зеленский почтил память Чапкиса

Начинал как уличный танцор, а стал прославленным хореографом. О жизненном пути Чапкиса Фокус рассказал в отдельной статье.

Украинского хореографа Григория Чапкиса, умершего 13 июня, президент Владимир Зеленский назвал "большим танцовщиком, человеком, личностью".

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Он особо отметил его сильную энергетику, желание жить и "неповторимое движение на паркете".

По словам Зеленского, Чапкис был неисправимым оптимистом, с него хотелось брать пример. Танец для него "никогда не был работой, зато был его жизнью".

О жизненном пути прославленного хореографа Фокус рассказал в статье "Звезда Григория Чапкиса: он начинал как уличный танцор, а стал прославленным хореографом"

Напомним, что Владимир Зеленский в паре с Аленой Шоптенко стал победителем первого сезона ТВ-шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" в 2006 году. Одним из судей шоу был Григорий Чапкис.

Хореограф, а потом и один из судей "Танцев" Влад Яма в интервью в 2019 году сказал, что их победу он не считает заслуженной. "Начнем с того, что весь сценарий к первому сезону писал "Квартал 95". И Вова участвовал в этом (о чем я узнал уже после окончания проекта). А в день финала больше половины съемочной группы пришло в футболках с фотографией Вовы Зеленского и Алены Шоптенко", – говорил Яма.