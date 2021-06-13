Умер известный украинский хореограф, звезда "Танців з зірками" Григорий Чапкис (видео)

Окружение хореографа пока не рассказывает о причинах трагедии, однако известно – зимой у Чапкиса начались проблемы со здоровьем после перенесенного коронавируса.

Умер известный украинский хореограф Григорий Чапкис в возрасте 91 года. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на окружение хореографа.

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Чапкис умер в воскресенье, 13 июня. Причина смерти хореографа не уточняется, однако еще зимой стало известно о жалобах Чапкиса на болезнь. В частности, было известно о двустороннем воспалении легких у Чапкиса. Коронавирус, которым переболел хореограф, привел в дальнейшем к таким осложнениям.

В больницу Чапкис попал в конце декабря. Перед Новым годом его выписали, однако накануне рождества вновь госпитализировали и направили в "Феофанию". Еще раз он попал в реанимацию уже 9 февраля.

Многим известен Чапкис по "Танці з зірками" – в этом шоу он был одним из судей.

24 февраля Чапкис отметил свой 91-й день рождения.

Несмотря на свой возраст, хореограф не переставал практиковаться и блистать на сцене. Так, в 2019-м Григорий Николаевич выходил на паркет, чтобы станцевать вальс с актрисой Викторией Булитко. Украинцы очень эмоционально воспринял этот номер.

В сентябре 2020 года стало известно, что 90-летний хореограф Григорий Чапкис женился в четвертый раз на даме вдвое младше себя. Он рассказал, что познакомился со своей избранницей в ювелирном магазине, куда зашел за украшением. Также хореограф отметил, что дама сердца с ним не из-за его финансовых возможностей. Чапкис отметил, что его жена зарабатывает даже больше него.