Помер відомий український хореограф, зірка "Танців з зірками" Григорій Чапкіс (відео)

Оточення хореографа поки не розповідає про причини трагедії, проте відомо — взимку у Чапкіса почалися проблеми зі здоров'ям після перенесеного коронавірусу.

Помер відомий український хореограф Григорій Чапкіс у віці 91 року. Про це повідомляє ТСН з посиланням на оточення хореографа.

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Чапкіс помер у неділю, 13 червня. Причина смерті хореографа не уточнюється, проте ще взимку стало відомо про скарги Чапкіса на хворобу. Зокрема, було відомо про двостороннє запалення легенів у Чапкіса. Коронавірус, яким перехворіла хореограф, привів в подальшому до таких ускладнень.

У лікарню Чапкіс потрапив в кінці грудня. Перед Новим роком його виписали, проте напередодні Різдва знову госпіталізували і направили до "Феофанії". Ще раз він потрапив в реанімації вже 9 лютого.

Багатьом відомий Чапкіс по "Танцям з зірками" — в цьому шоу він був одним із суддів.

24 лютого Чапкіс відзначив свій 91-й день народження.

Незважаючи на свій вік, хореограф не переставав практикуватися і блищати на сцені. Так, в 2019-м Григорій Миколайович виходив на паркет, щоб станцювати вальс з актрисою Вікторією Булітко. Українці дуже емоційно сприйняв цей номер.

У вересні 2020 року стало відомо, що 90-річний хореограф Григорій Чапкіс одружився вчетверте на дамі вдвічі молодша за себе. Він розповів, що познайомився зі своєю обраницею в ювелірному магазині, куди зайшов за прикрасою. Також хореограф зазначив, що дама серця з ним не через його фінансових можливостей. Чапкіс зазначив, що його дружина заробляє навіть більше за нього.