"Невиправний оптиміст": Зеленський вшанував пам'ять Чапкіса

Починав як вуличний танцюрист, а став прославленим хореографом. Про життєвий шлях Чапкіса Фокус розповів в окремій статті.

Українського хореографа Григорія Чапкіса, який помер 13 червня, президент Володимир Зеленський назвав "великим танцівником, людиною, особистістю".

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Він особливо відзначив його сильну енергетику, бажання жити і "неповторний рух на паркеті".

За словами Зеленського, Чапкіс був невиправним оптимістом, з нього хотілося брати приклад. Танець для нього "ніколи не був роботою, зате був його життям".

Про життєвий шлях уславленого хореографа Фокус розповів у статті "Зірка Григорія Чапкіса: він починав як вуличний танцюрист, а став прославленим хореографом".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський в парі з Оленою Шоптенко став переможцем першого сезону телешоу "Танці із зірками" на телеканалі "1+1" у 2006 році. Одним із суддів шоу був Григорій Чапкіс.

Хореограф, а потім й один із суддів "Танців" Влад Яма в інтерв'ю в 2019 році сказав, що їхню перемогу він не вважає заслуженою. "Почнемо з того, що весь сценарій до першого сезону писав "Квартал 95". І Вова брав участь у цьому (про що я дізнався вже після закінчення проекту). А в день фіналу більше половини знімальної групи прийшло у футболках із фотографією Вови Зеленського й Олени Шоптенко", — говорив Яма.