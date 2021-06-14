Зірка Григорія Чапкіса: він починав як вуличний танцюрист, а став прославленим хореографом

Пішов з життя Григорій Чапкіс. Фокус зібрав найцікавіші факти з життя відомого хореографа, який сидів на колінах у Сталіна, був знайомий з Сальвадором Далі і танцював на головних сценах світу.

У Києві у віці 91 року помер Григорій Чапкіс — відомий український хореограф, засновник Школи танців Чапкіса, учасник Ансамблю танцю України імені Павла Вірського. Про смерть хореографа повідомив його син, Грег Чапкіс, який зараз проживає в Сан-Франциско, США.

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У минулому році Григорій Миколайович Чапкіс захворів коронавірусом і кілька разів потрапляв у реанімацію з двобічною пневмонією. Син повідомив, що причина смерті Чапкіса — погіршення здоровʼя через ускладнення, викликані COVID-19.

Григорій Чапкіс закінчив Київський інститут культури. Був хореографом в Театрі імені Івана Франка та заступником директора Театру драми і комедії на лівому березі, виступав у складі Академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського. У 2007 році заснував Школу танців Чапкіса. Був суддею кількох сезонів шоу "Танці з зірками", яке виходить на телеканалі "1+1".

24 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський нагородив Чапкіса орденом Ярослава Мудрого пʼятого ступеня.

[ + – ] Майстер-клас Григорія Чапкіса

[ + – ] "Повзунець" — дуже складний хореографічний елемент

Дитинство і юність Григорія Чапкіса

Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі, який тоді належав Румунії, в родині лимаря і домогосподарки. Крім нього в сімʼї було ще шестеро братів і сестер.

Як говорив сам Григорій Миколайович, танцювати він навчився "тоді ж, коли і ходити". І ще в дитинстві заробляв цим гроші. Хореограф зізнавався в інтервʼю, що його дитинство було бідним, в сімʼї працювали тільки двоє: батько і дідусь, а мати, яка вийшла заміж в 14 років, за спогадами Чапкіса була "бідною і безграмотною".

"Дідусь привів мого батька і сказав: "Це буде твій чоловік", — розповідав хореограф. — Вона сказала:"Добре". Тоді чинити опір і говорити про любов було марно".

[ + – ] Григорій Чапкіс в молодості

[ + – ] Григорій Чапкіс блискуче виконував соло в постановках народних танців

"Ми танцювали з чотирьох — пʼяти років. Лежав капелюх, в нього кидали, хто скільки може. Барабан був, гармошка. Іноді я заробляв лей або два, прибігав: "Мама, я заробив". З пʼяти років почав трудовий шлях. Коли мені було вісім, я вже сидів біля ресторанів і чистив взуття", — згадував про своє дитинство Чапкіс. Тоді ж у нього і зʼявилася перша пара взуття. До цього майбутній танцюрист і хореограф ходив босоніж, а взимку носив саморобні постоли (взуття з сиромʼятної шкіри).

Коли почалася Друга світова війна, сімʼя Чапкісів на вагонах з вугіллям доїхала до Казахстану, де працювала в радгоспі, а маленький Григорій пас коней. Після війни хотіли повернутися до Кишинева, але не доїхали: вся сімʼя захворіла на тиф, і їх зняли з поїзда в Києві. Одужавши, Григорій Чапкіс влаштувався вчитися в Перше залізничне училище, вразивши приймальну комісію своєю "циганочкою". Взагалі-то приймати його не хотіли — підліток був неписьменний і не знав російської та української. Але прекрасне виконання танцю оцінили, і взяли танцюриста в училище.

Отримавши місце в гуртожитку Григорій зміг, нарешті, спати у своєму власному ліжку — до цього у хлопчика було тільки місце на нарах. Вранці майбутній хореограф навчався, вдень розбирав розвалини на Хрещатику, який після війни весь лежав у руїнах, а ще — танцював в ансамблі училища на всіх святах і концертах.

[ + – ] Григорій Чапкіс танцює вальс

У 1946 році сталася доленосна подія — юного Григорія Чапкіса система трудових резервів відправила на Всесоюзну олімпіаду, в Москву. Туди зʼїхалося півтори тисячі осіб з усіх 15 республік. Заключний концерт був влаштований в Кремлі, від кожної республіки в програмі було по номеру. Завершував концерт український гопак, в якому виконував соло Григорій. Виконання було таким феєричним, що після концерту з юним танцюристом захотів поговорити Йосип Сталін, і подарував на згадку годинник: Григорій пізніше його продав, щоб купити батькові ліки. Загальне фото юного танцюриста з "кращим другом дітей" спалила його мати, коли культ особи Сталіна розвінчали.

"Він мене зняв. Посадив до себе на коліна. І я просидів одну мить. У мене був шок: я не розумів, що відбувається. І найголовніше — страх. Ми звикли його бачити високим, великим, великим, красивим. І в кіно, і на всіх фотографіях він же був красивий, розмальований. А тут лице побите віспою. Неприємні відчуття. Про що вони говорили, я не знаю, був як в дурмані", — згадував Чапкіс цю зустріч.

Після його життя змінилося, як говорив, сам Чапкіс, він став "найпопулярнішим хлопчиком у світі". Спершу він був зарахований до Державного ансамблю пісні і танцю, пізніше потрапив у знаменитий Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського.

[ + – ] Легендарний "повзунець" у виконанні Григорія Чапкіса

"Я день і ніч молюся на Вірського. Він мене створив, він мене виростив", — говорив Чапкіс про керівника ансамблю. Також він зазначав, що зі 120 учасників колективу, в живих залишився тільки він.

"Нас починало з Вірським 120, зараз я один залишився. Так, всі пішли. Ще кілька бабусь є, але до 80 ніхто не дожив. 60-70. Жінки — до 75. Коли мені було 80, я був рекордсменом за віком. А зараз мені 90. Виникає питання: чому? Чому я один живу досі?" — розповів Чапкіс.

Замах і зустрічі зі знаменитостями

Ансамбль Вірського часто їздив на концерти за кордон. Чапкіс виступав перед найіменитішими і впливовими глядачами: зустрічався з Фіделем Кастро, Хо Ши Міном і Мао Цзедуном. Елвіс Преслі подарував йому платівку, а Сальвадор Далі… шукав у Чапкіса в колінах "моторчики", що дозволяли так танцювати.

"Він зайшов за лаштунки і побачив мене. "А, так у тебе в ногах моторчики!". Підійшов, помацав. Він прийшов з групою хіпі. У нього в піджаку був омлет. Він пожартував, сказав: "Так, є". І всі газети написали про те, що Сальвадор виявив у одного з українських козаків моторчики, вставлені в коліна", — розповідав танцюрист.

А після виступу в Канаді, за словами Чапкіса, хтось із запрошених робітників сцени підклав в багаж ансамблю бомбу, яка повинна була вибухнути в літаку, але здетонувала в автобусі, тому що колектив скасував виліт через нельотну погоду.

[ + – ] Григорій Чапкіс танцює на балу в КНТЕУ

Чотири шлюби і двоє дітей Григорія Чапкіса

Перший раз Григорій Чапкіс одружився рано, в 20 років, на танцівниці з ансамблю. Дружину звали Людмила, вона померла у 2006 році. У цьому шлюбі народилася дочка Лілія, яка зараз живе в Італії і керує танцювальною студією "Чапкіс-Денс". Її дочка Анна Сафрончик, старша внучка Чапкіса, працює моделлю і актрисою.

Другий шлюб Чапкіс уклав у 1980 році. Одружився на своїй учениці Наталії. У цьому шлюбі народився син Григорій (Грег) Чапкіс. Зараз він проживає в Сан-Франциско, де володіє хіп-хоп-студією.

[ + – ] Григорій Чапкіс з другою дружиною Наталею

[ + – ] Григорій Чапкіс з сином Грегом

Третя дружина хореографа, Алла, була кандидатом економічних наук, працювала начальником відділу в Національному авіаційному університеті. За словами Григорія їм довелося розлучитися, коли він став суддею "Танців з зірками". "Почалися проблеми ревнощів. І ми повинні були розлучитися", — повідомив він.

[ + – ] Григорій Чапкіс з третьою дружиною Аллою

У Чапкіса дві внучки і два онуки. І недавно народилася правнучка.

[ + – ] Дочка Григорія Чапкіса Лілія з донькою, актрисою Анною Сафрончик [ + – ] Дочка Чапкіса Лілія, з онукою Вікі

Четвертий шлюб хореограф уклав у 90 років. Обраниця на імʼя Людмила була молодша за нього на 51 рік. Чапкіс розповідав, що діти негативно сприйняли його новий шлюб, думаючи, що Людмила вийшла за Чапкіса заміж через його гроші. Тоді хореограф зазначав, що його четверта дружина набагато багатша за нього: вона володіє мережею ювелірних магазинів.

Своїм шанувальникам Чапкіс говорив, що секрет його енергійності та життєлюбства тільки в русі: "Я до останнього подиху буду танцювати, буду рухатися. Я раджу всім вашим телеглядачам: рухайтеся. Не хочете танцювати — бігайте, стрибайте, стрибайте, повзіть, але не зупиняйтеся" .

[ + – ] Григорій Чапкіс — кавалер ордена Ярослава Мудрого п'ятого ступеня

Про обставини смерті батька розповів його син Грег. Він зазначив, що знаменитий хореограф пішов через вік.

"Ми всі все ще в шоці. Помер, бо старенький. 92 роки людині, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки", — сказав Грег Чапкіс і зазначив, що прилетить з США з сімʼєю на похорон. В останні дні поруч з батьком була старша дочка Лілія і його дружина Людмила.

"Ще не визначилися, що і як. Там сестра з ним поруч зараз. Дружина Міла була поруч, допомагала весь цей час. Вона молодець", — розповів Грег. Також молода людина поділився в соцмережах відео спільного танцю разом зі своїм знаменитим батьком.

Той, з кого хотілося брати приклад

Президент Володимир Зеленський вже висловив співчуття родині хореографа, написавши в памʼять про знаменитого артиста, що ніколи не забуде його школу і його внесок в історію українського танцю.

"Завжди буду памʼятати його:"Пара номер пʼять сьогодні була, можливо, і краще, але не настільки, як я ". Невиправний оптиміст, то, з кого дійсно хотілося брати приклад. Той, для кого танець ніколи не був роботою, зате був його життям. Для мене Григорій Миколайович — назавжди! Як і його слова: "Треба рухатися до останнього подиху". Раджу не забувати цю фразу всім нам ", — підсумував глава держави.

Українські зірки також відреагували на смерть Григорія Чапкіса. Вони висловили співчуття у соцмережах і розповіли, як їм працювалося зі знаменитим хореографом.

"Завжди на висоті. Я хочу, щоб вас запамʼятали таким! Мій викладач в Академії мистецтв, мій суворий суддя, мій друг і мій партнер по школі танців! Яка ж це втрата для всіх нас. Ви були таким сильним, ясним, палким … Я ненавиджу ейджизм, і ви довели всім невігласам і слабакам, що людина і в 90 років може мати лиск, бути зіркою, доглядати за жінками, працювати на повну. Спасибі за танець, спасибі за наше весілля, спасибі за приклад. Прийміть мою подяку і захоплення назавжди ", — написала співачка Наталія Могилевська.

Телеведучий Юрій Горбунов згадав про те, як працював разом з хореографом: "Вічна памʼять вам, Маестро! Важко без вас тепер уявити" Танці з зірками "! Великий приклад для всіх, як треба любити професію, свою справу і життя".

"Світла памʼять Григорію Миколайовичу. Ми будемо все сумувати за вас. Плачу", — написала ведуча Леся Никитюк.

[ + – ] Григорій Чапкіс та Леся Нікітюк

"Спасибі за ваш талант, доброту, щирість, я завжди буду памʼятати ваші слова: "Працюй і даруй радість людям ". Прощайте, наш дорогий, неповторний Маестро! Світла памʼять і глибокі співчуття близьким", — написала актриса Ольга Сумська.