Спустя три года: на могиле Чапкиса установили памятник с ошибками (фото)
Сын хореографа Грег отметил, что было очень сложно заниматься обустройством могилы на расстоянии и в стране, где продолжается война. Не все друзья и коллеги хотели помогать.
Спустя три года после смерти народного артиста Украины и хореографа Григория Чапкиса на участке, где он похоронен, на Байковом кладбище, установили памятник. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написал его сын Грег.
Памятник выполнен из гранита в виде танцевального подиума. Помимо портрета там можно заметить надпись, которая посвящена деятельности хореографа: "Танец — это жизнь, живите танцуя".
Грег Чапкис, проживающий в США, в stories написал, что установка памятника оказалась непростой задачей, учитывая расстояние и полномасштабную войну в Украине. Три года понадобилось, чтобы обустроить место, где похоронен отец.
"Извини, папа, что так долго. Было трудно сделать это с другого конца света в стране, которую разрывает война. Некоторые из твоих "друзей" и коллег давали много пустых обещаний и просто хотели от нас получить побольше. Мы с Лилией Чапкис потеряли много времени из-за этого. Теперь мое сердце спокойно", — написал Грег Чапкис.
Лилия, дочь хореографа, также проживает за границей, в Италии.
К обновленной могиле Григория Чапкиса уже приходили первые поклонники и один из роликов с посещением опубликован на странице в TikTok History of tombs. Там более детально можно увидеть, как выглядит памятник с фотографией и надписи.
В комментариях пользователи заметили, что в надписях совершены ошибки. Судья проекта "Танцi з зiрками" родился 24 февраля 1930 года, однако на могиле указана другая дата рождения — 24 апреля.
То же самое касается и даты смерти. Изготовители вероятно ошиблись и написали 13 июля 2021 года, вместо 13 июня.
Сын хореографа никак не отреагировал на ошибки на момент публикации материала.
Напомним, умер известный украинский хореограф Григорий Чапкис 13 июня 2021 года. Перед этим зимой у него начались проблемы со здоровьем после перенесенного коронавируса. Ему был 91 год.
На следующий день на трагедию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал умершего большим танцовщиком, человеком, личностью и добавил, что Григорий Чапкис имел сильную энергетику, желание жить и неповторимое движение на паркете.