Спустя три года: на могиле Чапкиса установили памятник с ошибками (фото)

Сын хореографа Грег отметил, что было очень сложно заниматься обустройством могилы на расстоянии и в стране, где продолжается война. Не все друзья и коллеги хотели помогать.

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Спустя три года после смерти народного артиста Украины и хореографа Григория Чапкиса на участке, где он похоронен, на Байковом кладбище, установили памятник. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написал его сын Грег.

Памятник выполнен из гранита в виде танцевального подиума. Помимо портрета там можно заметить надпись, которая посвящена деятельности хореографа: "Танец — это жизнь, живите танцуя".

Грег Чапкис, проживающий в США, в stories написал, что установка памятника оказалась непростой задачей, учитывая расстояние и полномасштабную войну в Украине. Три года понадобилось, чтобы обустроить место, где похоронен отец.

"Извини, папа, что так долго. Было трудно сделать это с другого конца света в стране, которую разрывает война. Некоторые из твоих "друзей" и коллег давали много пустых обещаний и просто хотели от нас получить побольше. Мы с Лилией Чапкис потеряли много времени из-за этого. Теперь мое сердце спокойно", — написал Грег Чапкис.

Сын Григория Чапкиса рассказал, почему памятник установили спустя 3 года после смерти Фото: Instagram

Лилия, дочь хореографа, также проживает за границей, в Италии.

К обновленной могиле Григория Чапкиса уже приходили первые поклонники и один из роликов с посещением опубликован на странице в TikTok History of tombs. Там более детально можно увидеть, как выглядит памятник с фотографией и надписи.

В комментариях пользователи заметили, что в надписях совершены ошибки. Судья проекта "Танцi з зiрками" родился 24 февраля 1930 года, однако на могиле указана другая дата рождения — 24 апреля.

То же самое касается и даты смерти. Изготовители вероятно ошиблись и написали 13 июля 2021 года, вместо 13 июня.

На памятнике Григорию Чапкису допущены ошибки Фото: Скриншот Григорию Чапкису установили памятник с ошибками Фото: Скриншот

Сын хореографа никак не отреагировал на ошибки на момент публикации материала.

Напомним, умер известный украинский хореограф Григорий Чапкис 13 июня 2021 года. Перед этим зимой у него начались проблемы со здоровьем после перенесенного коронавируса. Ему был 91 год.

На следующий день на трагедию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал умершего большим танцовщиком, человеком, личностью и добавил, что Григорий Чапкис имел сильную энергетику, желание жить и неповторимое движение на паркете.