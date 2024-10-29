В Ульяновской области установили памятник с портретом солдата в форме, похожей на западную, и с американским оружием в руках. Причастные к созданию памятника ответили, что оружие трофейное.

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Россияне открыли памятник "Ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов" в поселке Силикатном Ульяновской области 22 октября. Местные жители начали писать в соцсетях, что форма и оружие солдата на портрете похожи на американские, сообщили в российских медиа.

Солдат на памятнике держит в руках американскую винтовку Фото: Скриншот

На вопрос местных о том, изображенный солдат символизирует войска НАТО, ответил Z-активист Данил Ибетов, который выбирал портрет для памятника. Сказал, что винтовка на фото трофейная.

"Когда мы брали город Бахмут, многие из моих боевых товарищей, включая меня, использовали трофейные М16 и М4. Эти винтовки пришлись нам по душе, и я лично выбирал их для нашего художника, который создал этот памятник", — написал Ибетов.

Относительно американской экипировки Ибетов объяснений не предоставил.

Стоит напомнить, 16 августа советник главы Офиса президента Украины Дарья Заривная сообщила, что бойцы ВСУ снесли памятник Ленину в Судже Курской области. Советница опубликовала фото пустого постамента.

Кроме того, 5 октября в соцсетях заметили, что на могиле народного артиста Украины, хореографа Григория Чапкиса на Байковом кладбище установили памятник с ошибками. Его сын Грег, который живет в США, сообщил, что из-за расстояния и войны на обустройство могилы отца понадобилось три года.