"Томагавки" націлені на Росію: які війська НАТО розгортає в Європі

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У багатьох нас загалом трохи викривлене уявлення, як Захід реагує на загрозу Москви.

Більшість жителів України вважають, що недостатньо і що Білорусь збиває більше "Шахедів", ніж НАТО.

Але НАТО та ЄС працюють над стримуванням на повну.

Готується 42-га німецька танкова бригада, дедлайн — 2025 рік: два батальйони гренадерів і танкістів з Вестфалії розгорнуть у бригаду на Leo 2. Звісно, базуватиметься вона у країнах Балтії.

Канадська танкова бригада в Литві, дедлайн — 2025-й: у межах операції Reassurance розгортання ескадрону в бригаду на Leo 2, в інфраструктуру інвестували 15 млн (довгострокове розміщення).

Поляки готують п’яту дивізію (1-ша дивізія піхотних легіонів) і заявили, що формують шосту (8-ма піхотна). Це як мінімум дві бронетанкові, чотири механізовані та дві артилерійські бригади, два зенітні полки.

Місце дислокації — Нове-Място-над-Пилицею, операційна зона проти Білорусі та напрямок України.

У Фінляндії розмістять спільне командування НАТО — воно займатиметься військами Норвегії, Швеції та Фінляндії в операціях зі стримування ймовірного супротивника, у тому числі за полярним колом.

Армія Швеції — чотири бронетанкові полки, які розгорнуть до бригади в разі війни, у фінів — танкова бригада.

Ракети Tomahawk націлені на Росію, як і за часів "Холодної війни" Фото: З відкритих джерел

Гарнізон США в Польщі — нова база в Повідзе, там на зберіганні 80 Abrams із завданням розгорнути додаткову танкову бригаду впродовж 48 годин і провести злагодження за тиждень. Нікуди не поділася й ротаційна танкова дивізія в Болеславці — дві танкові бригади.

США розміщують Tomahawk наземного базування в Німеччині, як під час Холодної війни — від Берліна можна працювати прямо по Москві.

Само собою, переозброєння на гіперзвук, США замовили додаткову батарею LRHW Dark Eagle (гіперзвукова ракета "поверхня-поверхня", дальність польоту — понад 3 700 км).

Перша батарея "Чорного орла" вже відстрілялась у складі мультидоменної оперативної групи на Тихому океані, дві такі є в Командуванні США "Європа".

Звісно, "Небесний щит" розбудовують — замовлені десятки батарей IRIS-T, Patriot та ізраїльських Hetz 3 з явною спеціалізацією на перехоплення "Іскандерів" і "Кинджалів".

Не забуваємо ПРО США на східному фланзі — Румунія (база Девеселу), Польща (база Редзіково), система Aegis на есмінцях США. Там кілька десятків кінетичних перехоплювачів у залпі, здатних збивати середню балістику.

ПКР, що розгортають у країнах Балтії, і додатковий дивізіон у Польщі — у крайній ітерації вони працюють і як "земля-земля".

4 000+ літаків покоління 4+ тільки в Європі та кілька сотень уже активних F-35 від Британії та Італії до США.

Загалом реакція є і вона та сама, що й за "Холодної війни": ядерне стримування, високоточне озброєння, сучасна авіація, нові танкові частини (їх багато).

Крім того, РФ затягують прапорцями ракет, протикорабельних засобів доставки та протиракетної оборони.

А ще генерал-лейтенант Александр Зольфранк, голова логістичного командування НАТО, заявив, що розглядають сценарій із важкими людськими втратами. Тому хочуть відновити систему шпиталів і використати навіть санітарні потяги.

В Альянсі очікують десятків тисяч поранених і неможливості використовувати санавіацію в червоній зоні через супротивника із сильним ППО. Очевидно, це не Іран і не Лівія.

Активні плани перекидати десятки тисяч поранених на лікування до Франції, Іспанії, Португалії, розгортання гіперзвукової зброї, відновлене артилерійське командування часів "Холодної війни", можливість стріляти Tomahawk наземного базування по всій європейській частині РФ.

На місці тих, хто дуже хоче збитих дронів РФ і жорсткого втручання, поспішати не варто.

Захід очевидно тягне час, аби переозброїтися та стримувати Москву, а як наш тил, здатний видавати нам п'ять мільйонів снарядів, сотню літаків і батареї ПРО із сотнями перехоплювачів, вони нам цінніші саме так, а не коли почнуть перекидати ці кошти на свої збройні сили й гуманітарні програми.

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