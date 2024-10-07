"Томагавки" нацелены на Россию: какие войска НАТО разворачивает в Европе

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У многих нас вообще немного искаженное представление, как Запад реагирует на угрозу Москвы.

Большинство жителей Украины считают, что недостаточно и что Беларусь сбивает больше "шахедов", чем НАТО.

Но НАТО и ЕС работают над сдерживанием на полную.

Готовится 42-я немецкая танковая бригада, дедлайн — 2025 год: два батальона гренадеров и танкистов из Вестфалии развернут в бригаду на Leo 2. Естественно, базироваться она будет в странах Балтии.

Канадская танковая бригада в Литве, дедлайн — 2025-й: в рамках операции Reassurance идет развертывание эскадрона в бригаду на Leo 2, в инфраструктуру инвестировали 15 млн (долгосрочное размещение).

Поляки готовят пятую дивизию (1-я дивизия пехотных легионов) и заявили, что формируют шестую (8-я пехотная). Это как минимум две бронетанковые, четыре механизированные и две артиллерийские бригады, два зенитных полка.

Место дислокации — Нове-Място-над-Пилицей, операционная зона против Беларуси и направление Украины.

В Финляндии разместят совместное командование НАТО — оно будет заниматься войсками Норвегии, Швеции и Финляндии в операциях по сдерживанию вероятного противника, в том числе за полярным кругом.

Армия Швеции — четыре бронетанковых полка, которые развернут до бригады в случае войны, у финнов — танковая бригада.

Ракеты Tomahawk нацелены на Россию, как и во времена "Холодной войны" Фото: Из открытых источников

Гарнизон США в Польше — новая база в Повидзе, там на хранении 80 Abrams с задачей развернуть дополнительную танковую бригаду в течение 48 часов и провести слаживание за неделю. Никуда не делась и ротационная танковая дивизия в Болеславце — две танковые бригады.

США размещают Tomahawk наземного базирования в Германии, как во время Холодной войны — от Берлина можно работать прямо по Москве.

Само собой, перевооружаясь на гиперзвук, США заказали дополнительную батарею LRHW Dark Eagle (гиперзвуковая ракета "земля-земля", дальность полета — более 3 700 км).

Первая батарея "Черного орла" уже отстрелялась в составе мультидоменной оперативной группы на Тихом океане, две такие есть в Командовании США "Европа".

Естественно, "Небесный щит" перестраивают — заказаны десятки батарей IRIS-T, Patriot и израильских Hetz 3 с явной специализацией на перехват "искандеров" и "кинжалов".

Не забываем ПРО США на восточном фланге — Румыния (база Девеселу), Польша (база Редзиково), система Aegis на эсминцах США. Там несколько десятков кинетических перехватчиков в залпе, способных сбивать среднюю баллистику.

ПКР, разворачиваемые в странах Балтии, и дополнительный дивизион в Польше — в крайней итерации они работают и как "земля-земля".

4 000+ самолетов поколения 4+ только в Европе и несколько сотен уже активных F-35 от Британии и Италии до США.

В целом реакция есть, и она та же, что и при "Холодной войне": ядерное сдерживание, высокоточное вооружение, современная авиация, новые танковые части (их много).

Кроме того, РФ затягивают флажками ракет, противокорабельных средств доставки и противоракетной обороны.

А еще генерал-лейтенант Александр Зольфранк, глава логистического командования НАТО, заявил, что рассматривают сценарий с тяжелыми человеческими потерями. Поэтому хотят восстановить систему госпиталей и использовать даже санитарные поезда.

В Альянсе ожидают десятков тысяч раненых и невозможности использовать санавиацию в красной зоне из-за противника с сильным ПВО. Очевидно, это не Иран и не Ливия.

Активные планы перебрасывать десятки тысяч раненых на лечение во Францию, Испанию, Португалию; разворачивать гиперзвуковое оружие, восстановленное артиллерийское командование времен "Холодной войны", возможность стрелять Tomahawk наземного базирования по всей европейской части РФ.

На месте тех, кто очень хочет сбитых дронов РФ и жесткого вмешательства, спешить не стоит.

Запад очевидно тянет время, чтобы перевооружиться и сдерживать Москву, а как наш тыл, способный выдавать нам пять миллионов снарядов, сотню самолетов и батареи ПРО с сотнями перехватчиков, они нам ценнее именно так, а не когда начнут перебрасывать эти средства на свои вооруженные силы и гуманитарные программы.

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