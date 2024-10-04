Конфетка в виде гарантий мира. Что должны сделать США для решения проблемы Украины

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Соединенные Штаты находятся в затруднительном положении по отношению к двум своим самым влиятельным зарубежным друзьям: президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Вашингтон оказывает широкую военную поддержку обоим, даже когда их действия идут вразрез с долгосрочными интересами США. Необходим более четкий подход.

За последний год Нетаньяху неоднократно игнорировал усилия США по деэскалации войны в Газе. В начале прошлого месяца он, возможно, даже намеренно сорвал дипломатические усилия США по прекращению огня. А в последние несколько дней пошел на попятную после того, как согласился на прекращение огня в Ливане, публично поставив администрацию Байдена в неловкое положение.

Теперь он продолжает наземное наступление на "Хезболлу", которое чревато новыми разрушениями в Ливане. По словам ливанских чиновников, в результате серии ударов, нанесенных на прошлой неделе, погибли более 1 000 мирных жителей, что в конечном итоге привело к убийству лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

Никто в Вашингтоне не будет оплакивать смерть Насраллы или сомневаться в праве Израиля на самооборону против Ирана и иранских прокси, таких как "Хезболла". Но решение Нетаньяху распространить войну на Ливан идет вразрез с многочисленными призывами Байдена к сдержанности и дипломатии.

Соединенные Штаты просто не могут позволить себе поддерживать Израиль в эскалации конфликта, который нанесет ущерб репутации Америки в мире, сделает ее новой мишенью для террористов или втянет в дорогостоящую и невыигрышную войну с Ираном. На данный момент у Нетаньяху нет плана, как избежать этих последствий, и он лишь на словах поддерживает дипломатию, которая могла бы сдержать конфликт.

Нетаньяху бросает вызов Байдену более откровенно, чем Зеленский, который изначально является более симпатичным персонажем. Но в последние дни его действия говорят громче, чем слова, и разрыв между его военными целями и тем, что лучше для Америки, становится все более очевидным.

Дело Украины справедливо и ее суверенитет должен быть сохранен, но и в этом случае Соединенные Штаты нельзя дюйм за дюймом втягивать в бесконечную войну — особенно в ту, которая несет реальные ядерные риски.

Зеленский не желает предпринимать значимых шагов в направлении реалистичного прекращения огня. Вместо этого он продолжает наступать, надеясь силой оружия вернуть все утраченные Украиной территории.

Ранее этим летом Зеленский даже одобрил наступление на Курскую область России, которое было настолько рискованным, что он скрыл его от Пентагона (точно так же, как Нетаньяху на прошлой неделе создал у американских чиновников впечатление, что он заинтересован в прекращении огня с Ливаном, хотя на самом деле планировал открыть новый фронт в войне).

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Между тем "план победы", который Зеленский представил Байдену на прошлой неделе, был очередным требованием увеличить количество оружия и отменить ограничения на то, которое ему предоставили Соединенные Штаты.

Почему Байден не может сделать больше, чтобы обуздать своих друзей?

Во-первых, его сдерживает твердая идеологическая приверженность защите демократии и союзников любой ценой. Это достойные цели, но если они занимают центральное место во внешней политике США, то им становится очень трудно влиять на Израиль и Украину в трудные для них времена.

Зеленский и Нетаньяху тем временем опасаются политической катастрофы, если они отступят от своих жестких позиций. А учитывая, что до сих пор они почти не платили за игнорирование Вашингтона, зачем менять курс?

Чтобы заставить этих проблемных друзей привести свои стратегии в соответствие с интересами США, Вашингтон может предложить им подсластители — для Украины реалистичный план обеспечения ее послевоенной безопасности, для Израиля — экономические выгоды от нормализации отношений с Саудовской Аравией.

Оба эти варианта изучаются, но они могут потребовать новых крупных военных обязательств, которых Вашингтону лучше избежать — полного членства Украины в НАТО и договора об обороне США с Саудовской Аравией.

Поэтому такие стимулы должны сочетаться с более жесткой любовью со стороны Вашингтона.

Для начала Белый дом должен не стесняться публично заявлять о том, как он видит интересы США, даже если они расходятся с интересами его друзей. В последнее время администрация Байдена стала более критично относиться к Нетаньяху, но она могла бы пойти дальше, возможно, более остроумно.

В случае с Зеленским Байден в основном сдерживает себя. Возможно, это связано с тем, что Белый дом считает — твердая поддержка Киева сдержит Россию. Если это так, то план не сработал.

Белый дом также может опасаться, что жесткая любовь к Зеленскому может повредить шансам Камалы Харрис на победу среди избирателей в Пенсильвании. Сработает ли это? Неясно.

Еще одним вариантом является ограничение объемов военной помощи обеим странам. Некоторые демократы могут содрогнуться при мысли о свертывании американской военной поддержки Украины, особенно учитывая грубые предложения Дональда Трампа на этот счет. Но если Украина не готова принять стратегию окончания войны в реальные сроки без опасной эскалации, свертывание поддержки может быть единственным вариантом избежать новой бесконечной войны. Предложения республиканцев об одновременном усилении давления на Кремль и Киев могут сработать, и демократы не должны их игнорировать.

Администрация Трампа, к сожалению, скорее всего, будет увлечена закручиванием гаек, но будет робкой в оказании давления на Нетаньяху — так же, как Байден в отношении Зеленского.

Американцы — и весь мир — заслуживают большей последовательности и меньшей ангажированности во внешней политике США. Кто бы ни пришел в Белый дом в январе, он должен привести внешнюю политику США в соответствие с американскими ценностями, но при этом более четко определить интересы США и не уклоняться от сложных разговоров с нашими друзьями.

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