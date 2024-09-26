Мирный план, который сработает: когда Путин не сможет воевать

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О "мирных планах", дипломатии и вот этом всем.

Эта политизация обсуждения дипломатического трека немного утомила. Потому что Украина, как государство, с начала войны должна строить дипломатический трек, который предусматривает возможность наступления мира при выполнении определенных условий.

В том числе для того, чтобы удовлетворить ключевой запрос наших партнеров в США и в Европе. Там до сих пор вполне логично живут страхи Третьей мировой, хаоса в России или подпадания РФ под полную зависимость от Китая. Также существует нежелание, чтобы российские ресурсы исчезли с рынка. Потому что считается, что исчезновение с рынка российских нефти, металлов или удобрений будет представлять глобальную проблему. И это правда. Поэтому и живет концепция "непоражения" России.

С другой стороны, в США и Европе не хотят поражения Украины. Если уточнять параметры "непоражения", то они выглядят примерно так: Украина не должна исчезнуть, потерять большинство своей территории, превратиться в сателлита России. То есть "непоражение" Украины — это ее существование как независимого и дееспособного государства, но вопрос границ или альянсов — второстепенный.

В итоге, у этой войны вообще может не быть победителей. Как после Первой мировой, когда все вовлеченные совсем скоро оказались в состоянии глубокого социального, экономического и политического кризиса.

Соответственно, при таких формах мышления тема необходимости договориться о мире всплывает постоянно. Особенно когда главный центр напряжения давно сместился на восток, где вокруг Юго-Восточной Азии (с ее почти 700 млн населения) идет ожесточенная конкуренция.

Владимир Путин этой стратегической неопределенностью пользуется как умеет. Его задача — пережить нашу способность воевать. Даже если его политика в перспективе нескольких лет ведет Россию к катастрофе (а она ведет). Даже если она сделала так, что за 2,5 года Россия практически уничтожила весь накопленный запас прочности СССР (а она уничтожила).

Путин и его генералы должны понять: война работает против них Фото: ТАСС

Он надеется пережить нас. Мы не должны этого допустить. Либо дождавшись, когда он упадет, либо впрыгнув в переговоры при лучшей конъюнктуре.

Поэтому если в западном истеблишменте тема переговоров жива, то нам важно "формировать" нашу позицию. Фиксировать на бумаге важные постулаты потенциального мира. Усилить потенциальные переговорные позиции. В том числе — в контексте восстановления страны, без которого любой исход войны будет отложенной катастрофой.

Логика "дайте нам оружие, чтобы мы могли вести переговоры на адекватных условиях" — адекватная. Да, мы не отказываемся от переговоров, но дайте нам возможность быть к ним готовыми.

То же самое — относительно требования давления на экономику РФ. При всей кривизне санкций, давление уже существенно сказалось на российской экономике, которая уже сейчас крайне перегрета. Кризис российской экономики тоже является шагом к тому самому справедливому миру.

Позиция, которую продвигали на Саммите мира Украина и наши партнеры, где постепенно формировались базовые обязательные условия начала переговоров (например, возвращение Украине Запорожской АЭС или обеспечение безопасности украинского продовольственного экспорта) — о том же.

Да, мне тоже очень хочется, чтобы Запад дал нам буквально все возможное оружие, включая крылатые ракеты, сотни самолетов с пилотами и вот это все. Чтобы Россию растоптали за несколько недель-месяцев. И чтобы человеческие жертвы были минимизированы. Но работать приходится с тем, что есть — на военном, дипломатическом, экономическом, юридическом направлениях. С пониманием логики наших партнеров, потому что других все равно не будет.

Поддержка проукраинской коалиции (в том числе благодаря демонстрации нашей дипломатической адекватности), поддержка санкций, давление на экономику РФ, удары дальнобойным оружием, долгосрочные гарантии могут привести к тому, что Кремль больше не сможет продолжать войну. Или будет считать дальнейшие боевые действия критической угрозой для собственного существования.

Только это заставит Путина или его преемника искать мира на украинских условиях или через компромиссные решения, приемлемые для Украины.

И да. Спасибо нашим дипломатам за добросовестную и героическую работу. Они делают больше, чем мы могли мечтать. Спасибо.

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