Мирний план, який спрацює: коли Путін не зможе воювати

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Про "мирні плани", дипломатію та оце все.

Оця політизація обговорення дипломатичного треку трохи втомила. Бо Україна, як держава, з початку війни має будувати дипломатичний трек, який передбачає можливість настання миру за виконання певних умов.

Чому? Зокрема для того, щоб задовольнити ключовий запит наших партнерів в США і в Європі. Бо там досі цілком логічно живуть страхи Третьої світової, хаосу в Росії чи потрапляння РФ під повну залежність від Китаю. Так само є небажання, щоб російські ресурси пішли з ринку. Бо вважається, що зникнення з ринку російських нафти, металів чи добрив буде становити глобальну проблему. І це правда. Тому і живе концепція "непоразки" Росії.

З іншого боку, в США і Європі не хочуть поразки України. Якщо уточнювати параметри "непоразки", то вони мають приблизно такий вигляд: Україна не має зникнути, втратити більшість своєї території, перетворитися на сателіта Росії. Тобто, "непоразка" України — це її існування як незалежної і дієздатної держави, але питання кордонів чи альянсів — другорядне.

В підсумку, у цієї війни взагалі може не бути переможців. Як після Першої світової, коли всі залучені зовсім скоро опинилися в стані глибокої соціальної, економічної та політичної кризи.

Відповідно, за таких фор мислення тема необхідності домовитися про мир спливає постійно. Особливо, коли головний центр напруги давно змістився на схід, де навколо Південно-Східної Азії (з її майже 700 млн населення) точиться запекла конкуренція.

Володимир Путін цією стратегічною невизначеністю користується як уміє. Його завдання — пережити нашу здатність воювати. Навіть якщо його політика в перспективі кількох років веде Росію до катастрофи (а вона веде). Навіть якщо вона зробила так, що за 2,5 роки практично знищила весь накопичений запас міцності СРСР (а вона знищила).

Путін та його генерали мають зрозуміти: війна працює проти них Фото: ТАСС

Він сподівається нас пережити. Ми маємо цього не допустити. Або дочекавшись, як він впаде, або застрибнувши в перемовини за найкращої кон'юнктури.

Тож, якщо в західному істеблішменті тема перемовин жива, то нам важливо "формувати" нашу позицію. Фіксувати на папері важливі постулати потенційного миру. Посилювати потенційні переговорні позиції. Зокрема — в контексті відновлення країни, без якого будь-який результат війни буде відкладеною катастрофою.

Логіка "дайте нам зброю, щоб ми могли вести перемовини на адекватних умовах" — адекватна. Так, ми не відмовляємося від перемовин, але дайте нам можливість бути до них готовими.

Те ж саме — щодо вимоги тиску на економіку РФ. За всієї неоковирності санкцій, тиск уже суттєво позначився на російській економіці, яка вже зараз вкрай перегріта. Криза російської економіки теж є кроком до справедливого миру.

Позиція, яку просували на Саміті миру Україна та наші партнери, де поступово формувалися базові обовʼязкові умови початку перемовин (наприклад, повернення Україні Запорізької АЕС чи гарантування безпеки українського продовольчого експорту) — про те саме.

Так, мені теж дуже хочеться, щоб Захід дав нам буквально всю можливу зброю, включно з крилатими ракетами, сотнями літаків із пілотами і оце все. Щоб Росію розтоптали за кілька тижнів-місяців. І щоб людські жертви були мінімізовані. Але працювати доводиться з тим, що є — на військовому, дипломатичному, економічному, юридичному напрямах. З розумінням логіки наших партнерів, бо інших все одно не буде.

Підтримка проукраїнської коаліції (зокрема завдяки демонстрації нашої дипломатичної адекватності), підтримка санкцій, тиск на економіку РФ, удари далекобійною зброєю, довгострокові гарантії можуть призвести до того, що Кремль більше не зможе продовжувати війну. Або буде вважати подальші бойові дії критичною загрозою для власного існування.

Тільки це змусить Путіна чи його наступника шукати миру на українських умовах або через компромісні рішення, прийнятні для України.

І так. Дякую нашим дипломатам за сумлінну і героїчну роботу. Вони роблять більше, ніж ми могли мріяти. Дякую.

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