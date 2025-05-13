Трамп, Путин и адекватные люди: что означает театр с переговорами в Стамбуле и что будет после

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Дипломатический театр и переговоры: Трамп vs Путин vs адекватные люди.

Мы все хотим мира. Но то, что мы видим в последнее время не ведет к мирным переговорам — это сложный дипломатический спектакль. Давайте обобщим, почему он происходит и чего нам ждать.

Первое, что стоит понять: дипломатия, особенно в нашу эпоху нового популизма и цифровых коммуникаций, — это не только тайные переговоры. Огромную роль снова играют ритуал, жест, церемониал. Как в Средневековье, то, как что-то сказано или сделано, порой весит не меньше сути. И то, что мы сейчас наблюдаем — это именно возвращение доминирования ритуала. Не стоит думать, что вся настоящая политика делается тайно — публичная и кулуарная части тесно переплетены.

Провал ставки Трампа на Путина

Помните, как Дональд Трамп был убежден, что сможет "порешать" с Путиным? Заставить Украину к уступкам, сделать Путина другом против Китая... Так вот, эта идея потерпела сокрушительный крах. Почему? Потому что Путин не видит никаких причин договариваться с Трампом на его условиях или вступать в западные коалиции. Соглашение между ними сейчас невозможно.

Поэтому Трампу, как бы ему не хотелось легких побед, приходится возвращаться к политике давления: санкции, помощь Украине, дипломатический прессинг. Другого пути, учитывая ядерный статус РФ и нежелание американцев воевать, просто нет. Но дается ему это трудно — он любит быстрые результаты и хочет с этого соскочить.

Поэтому весь этот "переговорный ритуал" последних недель имеет три ключевые цели со стороны Украины и европейских союзников:

держать фокус Трампа: Постоянно доказывать ему (учитывая его психотип), что Путин недоговороспособен, не выполняет обещаний и не уважает его самого. Цель — показать, что давление необходимо;

усиливать давление на Москву: Выставлять Кремль максимально неконструктивным, чтобы создать почву для новых санкций и усиления помощи Украине;`

укреплять коалицию: Нейтрализовать игроков типа Орбана или Фицо, которые подыгрывают Москве, и обеспечивать единство ЕС в вопросах санкций. И здесь тоже нужно влияние Трампа.

Союзники Украины Фото: Getty Images

Почему Путин не хочет мира сейчас?

Главная причина отсутствия реального прогресса — сам Путин. Для него выход из войны сейчас — более рискованный, чем ее продолжение. Почему? Конверсия экономики — сложно и дорого. Возвращение сотен тысяч ветеранов — социальное напряжение. Недовольство элит, потому что результаты не стоят потери. Для перезапуска экономики нужны гигантские внешние инвестиции, которых никто не даст.

Поэтому нынешнее состояние (война как способ контроля, утилизации маргиналов и обогащения элит) для него является более понятным состоянием гомеостаза. Хотя и ведет это равновесие к неизбежному краху системы, как хронический алкоголизм.

Реальные переговоры начнутся только тогда, когда риски продолжения войны станут для Путина очевидно выше рисков ее завершения. А это произойдет только через:

Глубокий экономический кризис. Истощение армии. Социально-политический кризис в РФ.

Что дальше?

"Танцы с бубнами" вокруг Трампа. До того момента мы будем наблюдать эти ритуалы. Путин будет пытаться изолировать Украину, мы с союзниками — изолировать его. Кстати, разговоры, что Трамп "вытащил Путина из изоляции" — полный бред, посмотрите на состав гостей парада в Москве.

Все наши дипломатические шаги сейчас адресованы не столько Путину, сколько Трампу. Да, приходится фокусировать внимание старого сумасшедшего деда, доказывать ему недоговороспособность Путина. Это тяжелая работа по рефлексивному управлению двумя специфическими людьми. Если с Путиным все ясно (понимает только давление), то с Трампом приходится, к сожалению, лавировать.

Поэтому я на 99,9% уверен, что никакого устойчивого прекращения огня в ближайшее время не будет. Война, вероятно, будет продолжаться до истощения российской армии и экономики. Наша задача и задача союзников — продолжать давить на обоих: на Путина — чтобы принудить к миру, на Трампа — чтобы он помогал нам давить на Путина.

Поэтому сохраняем спокойствие. Впереди еще много этого спектакля. Но цель здесь оправдывает спектакль.

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