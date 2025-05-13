Если Путин не приедет в Стамбул: 5 болевых точек России, по которым надо бить

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Что делать, если Путин не приедет в Стамбул?

А, как мы понимаем, он вряд ли туда собирается и российские карманные лидеры мнений уже придумали кучу причин, почему. От "нелегитимности" Зеленского до какого-то не такого подхода в разговоре с Россией.

Тогда Кремль ждет новый санкционный пакет. И если это уже 17-й пакет, а Россия до сих пор не обескровлена окончательно, есть вопросы к эффективности таких санкций. По предварительной информации, новые ограничения могут коснуться:

замораживание активов и запретов на выдачу виз различным лицам и организациям;

обслуживание в портах ЕС 98 судов из так называемого "теневого флота" Москвы, доведя общее количество таких судов в списке до 250;

экспортные ограничения в отношении 35 компаний, большинство из которых российские, а остальные — из Казахстана, Сербии, Турции и Узбекистана.

Ну такая себе "мощная мощность". Вот что-то не верится, что после этого Россия почувствует на себе боль этой войны.

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При этом все еще остаются не то что места, а целые отрасли, куда надо бить. Подсказываю представителям ЕС, где эффект будет ощутим:

энергетический сектор: полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа и на экспорт оборудования для энергетических проектов;

финансовый сектор: полное отключение российских банков от SWIFT и запрет на использование альтернативных платежных систем для международных транзакций;

технологический сектор: расширение запрета на экспорт товаров двойного назначения, в частности, новейших технологий и программного обеспечения;

логистика: ограничения на транзит товаров через Россию;

персональные санкции: должны коснуться не только олигархов и чиновников, но и менеджмента среднего звена государственных компаний и предприятий ВПК.

В конце концов, нужно тщательнее контролировать выполнение этих ограничений. Ведь украинские журналисты уже не раз демонстрировали, как подсанкционные российские суда останавливаются в портах Европы в обход санкциям.

Сейчас не время фейковых ультиматумов. Европейцы могут и должны загнать Путина в тупик и показать действенность санкционного механизма. Когда, как не сейчас?

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