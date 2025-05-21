Отличные новости из Европы. Чем важен 17-й пакет санкций против РФ

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Следующие санкции — уже в работе. Спасибо ЕС и лично госпоже Каллас за противодействие РФ. Но также хочу напомнить, где санкций точно не хватает:

Энергетический сектор: полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа и на экспорт оборудования для энергетических проектов.

Финансовый сектор: полное отключение российских банков от SWIFT и запрет на использование альтернативных платежных систем для международных транзакций.

Технологический сектор: расширение запрета на экспорт товаров двойного назначения, в частности новейших технологий и программного обеспечения.

Логистика: ограничения на транзит товаров через Россию.

Персональные санкции: должны коснуться не только олигархов и чиновников, но и менеджмента среднего звена государственных компаний и предприятий ВПК.

Коллеги из Европейского Союза, берите в работу. Тогда россияне точно почувствуют, почему не стоит отправлять на переговоры пятых заместителей помощников министров.

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