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Мнения

Отличные новости из Европы. Чем важен 17-й пакет санкций против РФ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас (а по совместительству — друг Украины) написала об одобрении 17-го пакета санкций против РФ. Они будут касаться почти 200 кораблей теневого флота оккупантов, также коснутся гибридных угроз и нарушений прав человека.

Ярослав Юрчишин
Ярослав Юрчишин
Народный депутат
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17 пакет санкций против РФ, персональные санкции, санкции против России, экономическая война с рф
Фото: Иллюстративное фото | Следующие санкции против РФ — уже в работе
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Следующие санкции — уже в работе. Спасибо ЕС и лично госпоже Каллас за противодействие РФ. Но также хочу напомнить, где санкций точно не хватает:

  • Энергетический сектор: полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа и на экспорт оборудования для энергетических проектов.
  • Финансовый сектор: полное отключение российских банков от SWIFT и запрет на использование альтернативных платежных систем для международных транзакций.
  • Технологический сектор: расширение запрета на экспорт товаров двойного назначения, в частности новейших технологий и программного обеспечения.
  • Логистика: ограничения на транзит товаров через Россию.
  • Персональные санкции: должны коснуться не только олигархов и чиновников, но и менеджмента среднего звена государственных компаний и предприятий ВПК.

Коллеги из Европейского Союза, берите в работу. Тогда россияне точно почувствуют, почему не стоит отправлять на переговоры пятых заместителей помощников министров.

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