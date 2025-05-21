Мнения
Отличные новости из Европы. Чем важен 17-й пакет санкций против РФ
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас (а по совместительству — друг Украины) написала об одобрении 17-го пакета санкций против РФ. Они будут касаться почти 200 кораблей теневого флота оккупантов, также коснутся гибридных угроз и нарушений прав человека.
Related video
Следующие санкции — уже в работе. Спасибо ЕС и лично госпоже Каллас за противодействие РФ. Но также хочу напомнить, где санкций точно не хватает:
- Энергетический сектор: полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа и на экспорт оборудования для энергетических проектов.
- Финансовый сектор: полное отключение российских банков от SWIFT и запрет на использование альтернативных платежных систем для международных транзакций.
- Технологический сектор: расширение запрета на экспорт товаров двойного назначения, в частности новейших технологий и программного обеспечения.
- Логистика: ограничения на транзит товаров через Россию.
- Персональные санкции: должны коснуться не только олигархов и чиновников, но и менеджмента среднего звена государственных компаний и предприятий ВПК.
Коллеги из Европейского Союза, берите в работу. Тогда россияне точно почувствуют, почему не стоит отправлять на переговоры пятых заместителей помощников министров.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.