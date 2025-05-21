Думки
Чудові новини з Європи. Чим важливий 17-й пакет санкцій проти РФ
Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас (а за сумісництвом – друг України) написала про схвалення 17-го пакету санкцій проти РФ. Вони будуть стосуватися майже 200 кораблів тіньового флоту окупантів, також торкнуться гібридних загроз та порушень прав людини.
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Наступні санкції – уже в роботі. Дякуємо ЄС та особисто пані Каллас за протидію РФ. Але також хочу нагадати, де санкцій точно бракує:
- Енергетичний сектор: повна заборона на імпорт російського скрапленого природного газу та на експорт обладнання для енергетичних проєктів.
- Фінансовий сектор: повне відключення російських банків від SWIFT та заборона на використання альтернативних платіжних систем для міжнародних транзакцій.
- Технологічний сектор: розширення заборони на експорт товарів подвійного призначення, зокрема новітніх технологій та програмного забезпечення.
- Логістика: обмеження на транзит товарів через Росію.
- Персональні санкції: мають торкнутися не лише олігархів та чиновників, але й менеджменту середньої ланки державних компаній та підприємств ВПК.
Колеги з Європейського Союзу, беріть в роботу. Тоді росіяни точно відчують, чому не варто відправляти на переговори п’ятих заступників помічників міністрів.
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