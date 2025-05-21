Чудові новини з Європи. Чим важливий 17-й пакет санкцій проти РФ

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Наступні санкції – уже в роботі. Дякуємо ЄС та особисто пані Каллас за протидію РФ. Але також хочу нагадати, де санкцій точно бракує:

Енергетичний сектор: повна заборона на імпорт російського скрапленого природного газу та на експорт обладнання для енергетичних проєктів.

Фінансовий сектор: повне відключення російських банків від SWIFT та заборона на використання альтернативних платіжних систем для міжнародних транзакцій.

Технологічний сектор: розширення заборони на експорт товарів подвійного призначення, зокрема новітніх технологій та програмного забезпечення.

Логістика: обмеження на транзит товарів через Росію.

Персональні санкції: мають торкнутися не лише олігархів та чиновників, але й менеджменту середньої ланки державних компаній та підприємств ВПК.

Колеги з Європейського Союзу, беріть в роботу. Тоді росіяни точно відчують, чому не варто відправляти на переговори п’ятих заступників помічників міністрів.

Джерело.

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