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Думки

Чудові новини з Європи. Чим важливий 17-й пакет санкцій проти РФ

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас (а за сумісництвом – друг України) написала про схвалення 17-го пакету санкцій проти РФ. Вони будуть стосуватися майже 200 кораблів тіньового флоту окупантів, також торкнуться гібридних загроз та порушень прав людини.

Ярослав Юрчишин
Ярослав Юрчишин
Народний депутат
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17 пакет санкцій проти РФ, персональні санкції, санкції проти Росії, економічна війна з рф
Фото: Ілюстративне фото | Наступні санкції проти РФ – уже в роботі
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Наступні санкції – уже в роботі. Дякуємо ЄС та особисто пані Каллас за протидію РФ. Але також хочу нагадати, де санкцій точно бракує:

  • Енергетичний сектор: повна заборона на імпорт російського скрапленого природного газу та на експорт обладнання для енергетичних проєктів.
  • Фінансовий сектор: повне відключення російських банків від SWIFT та заборона на використання альтернативних платіжних систем для міжнародних транзакцій.
  • Технологічний сектор: розширення заборони на експорт товарів подвійного призначення, зокрема новітніх технологій та програмного забезпечення.
  • Логістика: обмеження на транзит товарів через Росію.
  • Персональні санкції: мають торкнутися не лише олігархів та чиновників, але й менеджменту середньої ланки державних компаній та підприємств ВПК.

Колеги з Європейського Союзу, беріть в роботу. Тоді росіяни точно відчують, чому не варто відправляти на переговори п’ятих заступників помічників міністрів.

Джерело.

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