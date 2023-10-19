Перешкод для вступу до ЄС дедалі менше. Чому так важливий закон про політично значущих осіб

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Отже, PEP або політично значущі особи. В Раді прийняли законопроєкт, який має зняти всі перепони для початку переговорів щодо вступу в ЄС та траншу МВФ. Хоча якість його — ну дуже сумнівна. Детально поясню, що саме передбачає ініціатива.

Статус публічних діячів закріплюється назавжди. У 2019 році він також закріплювався довічно для "діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях", "іноземних публічних діячів" та "національних публічних діячів", але потім термін був змінений до трьох років... Це не могло не розізлити наших партнерів, тому надалі вони були ну дуже прискіпливі.

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу (до прикладу, банки, аудитори; далі — СПФМ) повинні запровадити ризик-орієнтований підхід під час обслуговування політично значущих осіб, членів їхніх сімей та людей, що з ними пов’язані.

Якщо СПФМ відмовляє політично значущим особам у фінансових операціях, то той таки СПФМ має впродовж п’яти днів надати письмове пояснення цій відмові.

Фінмоніторинг може скасувати передбачені заходи щодо РЕР, якщо особа залишила свою посаду понад 12 місяців тому і не несе в собі ризиків, які притаманні PEP. Тоді перевірки щодо такої персони будуть м’якшими.

Посилюється відповідальність для суб'єктів первинного фінансового моніторингу за порушення вимог у роботі з PEP. Ідеться про неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, безпідставну відмову від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин. Штраф за це — до 100 тисяч неоподаткованих мінімумів. Думаю, це буде хороший стимул СПФМ не порушувати своїх меж відповідальності. Звісно, відповідальність доведення — ще той гємор, але вже як є.

Поточна редакція законопроєкту відповідає рекомендаціям FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей) та директиві ЄС "про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму" 2015/84. Це, ще раз наголошую, відкриває нам можливості для подальшої співпраці з МВФ та є важливим кроком для початку перемовин про членство в Європейському Союзі.

Тепер Україні – пряма дорога до ЄС Фото: УНІАН

PEP-ів в Україні приблизно 10-15 тис, це топчиновники:

голова держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту;

члени Верховного Суду, Конституційного Суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин;

- члени суду аудиторів або правлінь центральних банків;

- надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці Збройних Сил;

- члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення.

Але під моніторинг потраплять і ті родичі, які ведуть спільне господарство. Це дуже не зручно — і так є обмеження щодо родича-держслужбовця, але будуть ще більші….Тобто знову будуть, бо вже були у 2019-2021.

Кілька гострих питань:

Чому в Німеччині не так? Коли вона створювала ЄС, таких вимог не було, директива 2015 року.

Чому в "Сербії" не так? Так, моніторинг у них пожиттєвий, особливо тих транзакцій, які стосуються ЄС. Єдине, їх банки — не наші, зацікавлені в клієнтах, а не пресують їх.

Чому пожиттєвий, а не ризик-орієнтований? От тут кілька проблем. Перше, ми самі собі створили імідж країни з величезною корупцією. Тому навіть якби у нас не було цього закону, проблеми для українських PEPів за кордоном були б серйозні. По-друге, ми самостійно втілили найжорсткішу рекомендацію в 2019 році. А потім вирішили відмовитися, та ще й махлюючи. Звісно, партнери не могли цього не побачити. Ну і ми банально втратили рік, сподіваючись, що нам пробачать. Ні…

Після прийняття цього законопроєкту, тобто підписання його Президентом, не має формальних перепон для початку переговорів з ЄС. А чи є в процесі набуття членства можливість вдосконалити регулювання PEP — цілком. Головне — пропонувати адекватні варіанти, а не чекати, що хтось це зробить для нас.

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