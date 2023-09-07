Найбрудніші руки у світі. Чи справедливо, що на Заході Україну вважають гніздом корупції

Україна — далеко не найкорумпованіша країна світу, щоб там не думали з цього приводу про неї у світі, стверджує юрист Максим Костецький. І на доказ піддає деконструкції поширені корупційні стереотипи про нашу країну.

Related video

Міфи про Україну і корупцію.

МІФ 1. Україна має найгірші показники у корупційному рейтингу

Є такий рейтинг: індекс сприйняття корупції Тransparency International — організації, в якій я мав честь працювати 2,5 роки.

Україна в цьому рейтингу має 33 бали (чим більше, тим краще) та посідає 116 місце зі 180 оцінюваних країн.

Білорусь, наприклад, у цьому рейтингу ще донедавна мала 44 бали, Колумбія — 39, Косово — 41, Болгарія — 43, Вірменія — 46, Катар — 58

Чому так? Тому що ключове слово у цьому рейтингу — СПРИЙНЯТТЯ.

Корупцію неможливо поміряти та порахувати, ніхто не веде облік корупції.

Індекс сприйняття корупції формується на основі 13 інших рейтингів, оцінок та індексів різних стейкхолдерів для того, щоб дати ПРИБЛИЗНУ картинку того, як СПРИЙМАЄТЬСЯ корупція в тій чи іншій країні.

Тому може виникнути така картинка, коли Білорусь, в якій про корупцію ніхто не говорить, має значно вищий рейтинг, ніж Україна, у якій про корупцію говорять усі і всюди.

Бізнес майже не стикається з корупцією в Білорусі, бо чужий бізнес фактично не працює у Білорусі, — це так, невеличкий приклад.

Насправді, за останні 9 років показник України зріс на 8 балів, відбувається повільний, але СТАЛИЙ рух вгору.

Ми за останнє десятиліття серйозно просунулись, і це підтверджують усі показники.

Якби людину з 2023 року викинули пожити у 2013 — ви б дуже здивувались ситуації навколо і вашим стосункам з державою.

МІФ 2. Україна — найкорумпованіша держава світу

Оце взагалі прекрасна історія. І історія не наша.

Це передвиборча технологія, яка активно використовується у США десь з 2016 року.

Ми мали необережність поставити всі ставки на перемогу Гілларі Клінтон у 2016 році, більш того публічно її підтримати ще до виборів. І сильно за це поплатились…коли вибори виграла не Гілларі.

Україна розплачується за... поразку Гілларі Клінтон Фото: Скриншот

У Трампа та частини команди республіканців зачаїлася серйозна образа, яка розквітла буйним цвітом уже на виборах 2020 року.

Дзвінок Зеленського Трампу, за який останній отримав імпічмент, компанія Злочевського "Бурізма", яка досі фігурує в американських новинах через сина Байдена у наглядовій раді і тд.

Зрештою, Ukraine до повномасштабного вторгнення стала частинкою внутрішньої повістки Штатів, і частинкою з негативним шлейфом.

Усе гіперболізувалось, перебільшувалось та в умовах передвиборчої гонки гартувалось — в Україні одні корупціонери, перестаньте давати туди гроші, будь-який контакт мав негативні наслідки.

Велика війна усе змінила, дала шанс перегорнути цю сторінку. Але так, з наближенням виборів у 2024 році, та зростанням підтримки, картою знову стали грати.

Тому республіканці будуть підкреслювати найменший наш прокол, а демократи будуть активно висвітлювати боротьбу з корупцією та посадки корупціонерів.

МІФ 3. Воєнна цензура прикриває корупцію під час війни

Розкрию великий секрет, в Україні фактично відсутня воєнна цензура навіть в умовах повномасштабної війни.

Усі, з невеличкими винятками, продовжують викатувати в соцмережах усе, що вважають за потрібне. Працює свобода слова, вільна преса та НАВІТЬ частково свобода зібрань.

Повірте, ми б всі дуже швидко різко відчули, якби реально ввели цензуру, як насправді дозволяє воєнний стан.

І це насправді диво. Україна зуміла в умовах війни зберегти повноцінну функціонуючу демократію, без різких обмежень прав та з частковою відкритістю інформації.

Саме завдяки цьому, є можливість працювати журналістам-розслідувачам, відновлюється декларування чиновників (хоч і без відкриття реєстру) і притягаються до відповідальності корупціонери.

Чи означає це, що люди не користуються навіть частковими обмеженнями для особистої наживи? Звісно, ні.

Такі є, і достатньо. ТЦК та ВЛК відкрили величезний новий корупційний ринок, на який держава почала звертати увагу тільки тепер. Продовжують наживатись в ДПСУ та на митниці, псевдоволонтери возять товари та людей через кордон.

Але. Ця історія не така повсюдна, як здається, значно більше людей, які йдуть служити та допомагають армії і державі, а не навпаки.

Це основна причина, чому ми вистояли, не програли і продовжуємо дивувати світ.

Що ми маємо у підсумку?

Що треба зберігати голову холодною.

Пріоритет №1 — Безпека. Перемога у війні — понад усе. І усі рішення та дії мають відштовхуватись від цього.

Корупціонерам треба бити по руках і карати за зловживання.

У багатьох випадках — запобігання працює ЗНАЧНО краще, ніж покарання, бо злочин просто не вчиняється.

Треба фільтрувати, що і кому кажеться на зустрічах з союзниками.

Ні, поставки зброї не мають залежати від боротьби з корупцією — це аморальна і гнила дичина.

Вступ у ЄС — так, ще й як, хочете жити у багатому районі з адекватними сусідами — навчіться жити за правилами.

А головне — продовжувати ЧУТИ один одного, не слухати, а саме чути.

Весна 2022 була прекрасним прикладом єднання українців, давайте час від часу до цього повертатись. Тоді і ворог буде переможений, і корупція буде загнана на марґінес.

Джерело

Важливо