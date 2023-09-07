Related video

Мифы об Украине и коррупции.

МИФ 1. Украина имеет худшие показатели в коррупционном рейтинге

Есть такой рейтинг: индекс восприятия коррупции Тгапѕрагепсу International — организации, в которой я имел честь работать 2,5 года.

Украина в этом рейтинге имеет 33 балла (чем больше, тем лучше) и занимает 116 место из 180 оцениваемых стран.

Беларусь, например, в этом рейтинге еще недавно имела 44 балла, Колумбия — 39, Косово — 41, Болгария — 43, Армения — 46, Катар — 58

Почему так? Потому что ключевое слово в этом рейтинге — ВОСПРИЯТИЕ.

Коррупцию невозможно измерить и посчитать, никто не ведет учет коррупции.

Индекс восприятия коррупции формируется на основе 13 других рейтингов, оценок и индексов различных стейкхолдеров для того, чтобы дать ПРИБЛИЗИТЕЛЬНУЮ картинку того, как воспринимается коррупция в той или иной стране.

Поэтому может возникнуть такая картинка, когда Беларусь, в которой о коррупции никто не говорит, имеет значительно более высокий рейтинг, чем Украина, в которой о коррупции говорят все и везде.

Бизнес почти не сталкивается с коррупцией в Беларуси, потому что чужой бизнес фактически не работает в Беларуси, — это так, небольшой пример.

На самом деле, за последние 9 лет показатель Украины вырос на 8 баллов, происходит медленное, но СТАБИЛЬНОЕ движение вверх.

Мы за последнее десятилетие серьезно продвинулись, и это подтверждают все показатели.

Если бы человека с 2023 года выбросили пожить в 2013 — вы бы очень удивились ситуации вокруг и вашим отношениям с государством.

МИФ 2. Украина — самое коррумпированное государство мира

Это вообще прекрасная история. И история не наша.

Это предвыборная технология, которая активно используется в США где-то с 2016 года.

Мы имели неосторожность поставить все ставки на победу Хиллари Клинтон в 2016 году, более того публично ее поддержать еще до выборов. И сильно за это поплатились... когда выборы выиграла не Хиллари.

Украина расплачивается за... поражение Хиллари Клинтон Фото: Скриншот

У Трампа и части команды республиканцев затаилась серьезная обида, которая расцвела буйным цветом уже на выборах 2020 года.

Звонок Зеленского Трампу, за который последний получил импичмент, компания Злочевского "Буризма", которая до сих пор фигурирует в американских новостях из-за сына Байдена в наблюдательном совете и тд.

В конце концов, Ukraine к полномасштабному вторжению стала частичкой внутренней повестки Штатов, и частичкой с негативным шлейфом.

Все гиперболизировалось, преувеличивалось и в условиях предвыборной гонки закреплялось — в Украине одни коррупционеры, перестаньте давать туда деньги, любой контакт имел негативные последствия.

Большая война все изменила, дала шанс перевернуть эту страницу. Но да, с приближением выборов в 2024 году и ростом поддержки, картой снова стали играть.

Поэтому республиканцы будут подчеркивать малейший наш прокол, а демократы будут активно освещать борьбу с коррупцией и посадки коррупционеров.

МИФ 3. Военная цензура прикрывает коррупцию во время войны

Раскрою большой секрет, в Украине фактически отсутствует военная цензура даже в условиях полномасштабной войны.

Все, с небольшими исключениями, продолжают выкатывать в соцсетях все, что считают нужным. Работает свобода слова, свободная пресса и даже частично свобода собраний.

Поверьте, мы бы все очень быстро резко почувствовали, если бы реально ввели цензуру, как на самом деле позволяет военное положение.

И это на самом деле чудо. Украина сумела в условиях войны сохранить полноценную функционирующую демократию, без резких ограничений прав и с частичной открытостью информации.

Именно благодаря этому, есть возможность работать журналистам-расследователям, восстанавливается декларирование чиновников (хоть и без открытия реестра) и привлекаются к ответственности коррупционеры.

Означает ли это, что люди не пользуются даже частичными ограничениями для личной наживы? Конечно, нет.

Такие есть, и достаточно. ТЦК и ВВК открыли огромный новый коррупционный рынок, на который государство начало обращать внимание только теперь. Продолжают наживаться в ГПСУ и на таможне, псевдоволонтеры возят товары и людей через границу.

Но. Эта история не такая повсеместная, как кажется, значительно больше людей, которые идут служить и помогают армии и государству, а не наоборот.

Это основная причина, почему мы выстояли, не проиграли и продолжаем удивлять мир.

Что мы имеем в итоге?

Что надо сохранять голову холодной.

Приоритет №1 — Безопасность. Победа в войне — превыше всего. И все решения и действия должны отталкиваться от этого.

Коррупционерам надо бить по рукам и наказывать за злоупотребления.

Во многих случаях — предотвращение работает ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, чем наказание, потому что преступление просто не совершается.

Надо фильтровать, что и кому говорится на встречах с союзниками.

Нет, поставки оружия не должны зависеть от борьбы с коррупцией — это аморальная и гнилая дичь.

Вступление в ЕС — да, еще как, хотите жить в богатом районе с адекватными соседями — научитесь жить по правилам.

А главное — продолжать СЛЫШАТЬ друг друга, не слушать, а именно слышать.

Весна 2022 была прекрасным примером единения украинцев, давайте время от времени к этому возвращаться. Тогда и враг будет побежден, и коррупция будет загнана на маргинес.

Источник

Важно