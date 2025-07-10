Боинг MH17 сбила Россия: теперь решение ЕСПЧ станет базой для новых обвинений страны-агрессора
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Россию ответственной за сбитие "Боинга" над Донецкой областью в 2014 году. Это решение юрист Максим Костецкий считает беспрецедентным и уверен, что оно создает фундамент для дальнейших обвинений России в правовом порядке.
ЕСПЧ признал ответственность Российской Федерации за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в 2014 году и за нарушение прав человека на территориях Донецкой и Луганской областей.
Это первое и поэтому такое важное решение международного суда о привлечении к ответственности государства-агрессора за совершенные преступления.
Оно станет правовой базой и фундаментом для последующих.
Суд подчеркнул, что действия России в Украине являются беспрецедентными в истории Совета Европы.
По его мнению, характер и масштаб насилия, а также зловещие заявления руководства государства-ответчика относительно государственности Украины, ее независимости и самого права на существование представляют угрозу мирному сосуществованию в Европе и направлены на подрыв основ демократии, на которых основаны Совет Европы и его государства-члены.
ЕСПЧ обязал Россию:
- немедленно освободить или вернуть всех незаконно удерживаемых лиц на оккупированных территориях Украины до 16 сентября 2022 года;
- начать сотрудничество для создания международного механизма возвращения депортированных украинских детей;
- прекратить политику подавления украинского языка и индоктринации в сфере образования.
Правосудие может быть медленным, но оно обязательно сожмет в своих тисках Россию.
За справедливость важно бороться. Благодарность всем, кто работал над историческим делом.
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