Боинг MH17 сбила Россия: теперь решение ЕСПЧ станет базой для новых обвинений страны-агрессора

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ЕСПЧ признал ответственность Российской Федерации за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в 2014 году и за нарушение прав человека на территориях Донецкой и Луганской областей.

Это первое и поэтому такое важное решение международного суда о привлечении к ответственности государства-агрессора за совершенные преступления.

Оно станет правовой базой и фундаментом для последующих.

Суд подчеркнул, что действия России в Украине являются беспрецедентными в истории Совета Европы.

По его мнению, характер и масштаб насилия, а также зловещие заявления руководства государства-ответчика относительно государственности Украины, ее независимости и самого права на существование представляют угрозу мирному сосуществованию в Европе и направлены на подрыв основ демократии, на которых основаны Совет Европы и его государства-члены.

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РФ признали виновной в катастрофе рейса MH17: ЕСПЧ вынес историческое решение

ЕСПЧ обязал Россию:

немедленно освободить или вернуть всех незаконно удерживаемых лиц на оккупированных территориях Украины до 16 сентября 2022 года;

начать сотрудничество для создания международного механизма возвращения депортированных украинских детей;

прекратить политику подавления украинского языка и индоктринации в сфере образования.

Правосудие может быть медленным, но оно обязательно сожмет в своих тисках Россию.

За справедливость важно бороться. Благодарность всем, кто работал над историческим делом.

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