Украину назвали виновной: ЕСПЧ вынес решение по пожару в доме профсоюзов в Одессе

События 2 мая 2014 года — любимый предмет для спекуляций со стороны пропаганды РФ. Украину обязали выплатить компенсации, но мимо внимания суда не прошли и действия России.

Related video

В Страсбурге приняли масштабное решение по ряду исков о бездействии Украины во время столкновения активистов в Одессе, в результате которого погибли 47 человек. В соответствующем решении Европейского суда по правам человека разобрались в "Европейской правде".

Решение касается событий 2 мая 2014 года. Тогда пророссийские участники так называемого "антимайдана" напали на проукраинских активистов. Столкновения и убийства участников проукраинской демонстрации привели к штурму лагеря "антимайдановцев" и пожару в доме профсоюзов, в котором погибли несколько десятков из них.

Родственники 25 погибших и трое пострадавших обратились с исками в ЕСПЧ. Среди истцов: родственники двух проукраинских активистов, погибших от огнестрельных ранений; трое человек, которых в СМИ идентифицируют как "случайных прохожих", погибших по той же причине; участники группы "антимайдановцев" и родственники погибших, которые оказались в доме профсоюзов во время пожара.

Несмотря на расхождение во взглядах, все истцы выдвинули претензии Украине. В частности, государство обвинили в бездействии, подчеркнув, что трагедию можно было предотвратить. Суд несколько раз подчеркнул в документе, что в первую очередь в событиях виновата Россия, которая действовала с целью дестабилизации ситуации в Украине.

"Суд считает, что дезинформация и пропаганда со стороны России сыграли свою роль в трагических событиях... Неоправданной волне насилия предшествовало постоянное распространение агрессивной и эмоционально окрашенной дезинформации и пропаганды о новой украинской власти и сторонниках Майдана от российской власти и медиа", — отметили в ЕСПЧ.

Суд отдельно отметил, что многие одесские чиновники, ответственные за нарушения со стороны Украины, "сбежали в Россию, получили российское гражданство и даже построили там карьеру". Однако ответственности с государства это не снимает. Беглецов, действия которых привели к трагедии, Украина добросовестно преследовать не пыталась.

В решении отмечается, что местная полиция "не сделала практически ничего", чтобы предотвратить нападение с использованием огнестрельного оружия. В частности, многочисленные оперативные данные о подготовке беспорядков были проигнорированы.

"Основная обязанность власти заключалась в том, чтобы делать все возможное для предотвращения риска насилия", — подчеркнул ЕСПЧ, отметив, что российская агрессия в Крыму и на востоке не лишила Украину возможности действовать.

Заместитель главы одесской полиции Владимир Фучеджи сбежал в РФ.

Также в суде считают доказанным, что пожарные машины намеренно "опоздали" на 40 минут, а полиция не вмешалась для эвакуации людей из дома, охваченного огнем. Руководитель областного управления ГСЧС Владимир Боделан за два года сбежал в Россию, но до этого против него ни одного дела не возбудили.

Суд признал и то, что под видом "уборки" местные власти сознательно уничтожали улики на месте трагедии.

Украину признали виновной в нарушении Европейской конвенции по правам человека, а именно статьи о праве на жизнь. Государство обязали выплатить по 15 тысяч евро компенсации родственникам погибших и по 12 тысяч евро — пострадавшим, которые получили ожоги. Больше всего компенсацию в размере 17 тысяч евро получит дочь погибшего, которая жаловалась также на безосновательно длительный отказ выдать ей тело отца для захоронения.

РФ не была стороной в исковых заявлениях.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил о волне увольнений и реорганизации в столице. Причиной стало разоблачение земельной коррупционной схемы, к которой были привлечены чиновники.

Украинскому журналисту и писателю Вахтангу Кипиани пытались запретить въезд в ЕС. Депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник обвинила его в "угрозах убийством" кандидату в президенты Польши.