Трагедия 2 мая в Одессе: эксначальника милиции Фучеджи приговорили к 15 годам заочно (видео)

Это первый приговор, вынесенный в отношении работников правоохранительных органов относительно их бездействия и содействия антимайдану до, во время и после событий 2 мая.

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Приморский районный суд Одессы заочно объявил приговор бывшему заместителю руководителя областной милиции Дмитрию Фучеджи по делу о массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщил глава общественной организации "Зеленое письмо" Владислав Балинский.

По его словам, это первый приговор, вынесенный в отношении работников правоохранительных органов относительно их бездействия и содействия антимайдану до, во время и после событий 2 мая (в частности 4 мая 2014 года, когда Фучеджи сделал вид, что был вынужден отпустить задержанных сепаратистов из изоляторов временного содержания).

Дмитрий Фучеджи обвинялся в организации массовых беспорядков и злоупотреблении служебным положением, что привело к трагическим последствиям, в пособничестве в захвате зданий государственных органов и вмешательстве в деятельность других работников правоохранительных органов.

По данным следствия, в мае 2014 года Фучеджи скрылся в Приднестровье, откуда переехал на постоянное место жительства в Россию. В 2017 году получил российское гражданство.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер в 2019 году заявила, что Россия не будет выдавать Украине подозреваемых в причастности к трагедии в Одессе.

По делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе в 2019 году был вынесен один приговор, в суд направлены три обвинительных акта, сообщили в МВД.