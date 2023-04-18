Трагедія 2 травня в Одесі: ексначальника міліції Фучеджі засудили до 15 років заочно (відео)

Це перший вирок, винесений стосовно працівників правоохоронних органів щодо їхньої бездіяльності та сприяння антимайдану до, під час та після подій 2 травня.

Related video

Приморський районний суд Одеси заочно оголосив вирок колишньому заступнику керівника обласної міліції Дмитру Фучеджі у справі про масові заворушення, що сталися 2 травня 2014 року. Про це сьогодні, 18 квітня, повідомив голова громадської організації "Зелений лист" Владислав Балінський.

За його словами, це перший вирок, винесений стосовно правоохоронців щодо їх бездіяльності та сприяння антимайдану до, під час та після подій 2 травня (зокрема 4 травня 2014 року, коли Фучеджі вдав, що був змушений відпустити затриманих сепаратистів з ізоляторів тимчасового утримання).

Дмитро Фучеджі звинувачувався в організації масових заворушень та зловживанні службовим становищем, що призвело до трагічних наслідків, у пособництві у захопленні будівель державних органів та втручання у діяльність інших працівників правоохоронних органів.

За даними слідства, у травні 2014 року Фучеджі втік у Придністров'я, звідки переїхав на постійне місце проживання до Росії. 2017 року отримав російське громадянство.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських та проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися зіткнення в центрі міста, де було застрелено кількох людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети спалахнули, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

Глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер у 2019 році заявила, що Росія не видаватиме Україні підозрюваних у причетності до трагедії в Одесі.

У справі про трагедію 2 травня 2014 року в Одесі в 2019 році було винесено один вирок, до суду направлено три обвинувальні акти, повідомили у МВС.