Україну назвали винною: ЄСПЛ виніс рішення щодо пожежі у будинку профспілок в Одесі

Події 2 травня 2014 року — улюблений предмет для спекуляцій з боку пропаганди РФ. Україну зобов’язали виплатити компенсації, але повз увагу суду не пройшли й дії Росії.

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У Страсбурзі ухвалили масштабне рішення за низкою позовів щодо бездіяльності України під час зіткнення активістів в Одесі, внаслідок якого загинули 47 осіб. У відповідному рішенні Європейського суду з прав людини розібрались в "Європейській правді".

Рішення стосується подій 2 травня 2014 року. Тоді проросійські учасники так званого "антимайдану" напали на проукраїнських активістів. Зіткнення і вбивства учасників проукраїнської демонстрації призвели до штурму табору "антимайданівців" та пожежі у будинку профспілок, в якій загинули кількадесят з них.

Родичі 25 загиблих і троє постраждалих звернулись з позовами до ЄСПЛ. Серед позивачів: родичі двох проукраїнських активістів, загиблих від вогнепальних поранень; троє осіб, яких у ЗМІ ідентифікують як "випадкових перехожих", загиблих з тієї ж причини; учасники групи "антимайданівців" та родичі загиблих, які опинились у будинку профспілок під час пожежі.

Попри розбіжність у поглядах, усі позивачі висунули претензії Україні. Зокрема, державу звинуватили у бездіяльності, підкресливши, що трагедії можна було запобігти. Суд кілька разів наголосив у документі, що першочергово у подіях винна Росія, яка діяла з метою дестабілізації ситуації в Україні.

"Суд вважає, що дезінформація та пропаганда з боку Росії відіграли свою роль у трагічних подій… Невиправданій хвилі насильства передувало постійне поширення агресивної та емоційно забарвленої дезінформації та пропаганди про нову українську владу та прихильників Майдану від російської влади та медіа", — зазначили у ЄСПЛ.

Суд окремо наголосив, що чимало одеських чиновників, відповідальних за порушення з боку України, "втекли до Росії, отримали російське громадянство і навіть побудували там кар'єру". Однак відповідальності з держави це не знімає. Утікачів, дії яких призвели до трагедії, Україна добросовісно переслідувати не намагалась.

У рішенні зазначається, що місцева поліція "не зробила практично нічого", аби запобігти нападу з використанням вогнепальної зброї. Зокрема, численні оперативні дані про підготовку безладів були проігноровані.

"Основний обов'язок влади полягав у тому, щоб робити все можливе для запобігання ризику насильства", — підкреслив ЄСПЛ, зауваживши, що російська агресія у Криму й на сході не позбавила Україну можливості діяти.

Заступник голови одеської поліції Володимир Фучеджи втік до РФ.

Також у суді вважають доведеним, що пожежні машини навмисно "запізнились" на 40 хвилин, а поліція не втрутилася задля евакуації людей з будинку, охопленого вогнем. Керівник обласного управління ДСНС Володимир Боделан за два роки втік у Росію, але до того проти нього жодної справи не порушили.

Суд визнав і те, що під виглядом "прибирання" місцева влада свідомо знищувала докази на місці трагедії.

Україну визнали винною у порушенні Європейської конвенції з прав людини, а саме статті про право на життя. Державу зобов’язали виплатити по 15 тисяч євро компенсації родичам загиблих і по 12 тисяч євро — постраждалим, які отримали опіки. Найбільше компенсацію у розмірі 17 тисяч євро отримає донька загиблого, яка скаржилась також на безпідставно тривалу відмову видати їй тіло батька для поховання.

РФ не була стороною у позовних заявах.

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