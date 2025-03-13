Відомому журналісту намагались заборонити в'їзд до ЄС: що трапилось, подробиці

Депутатка Європарламенту Єва Зайончковська-Гернік подала поправку до резолюції, де йшлось про погрози з боку Кіпіані на адресу кандидата в президенти Польщі. Документ був відхилений більшістю голосів.

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Депутатка Європейського парламенту від Польщі Єва Зайончковська-Гернік намагалася заборонити в'їзд до Європейського Союзу українському журналісту, письменнику, історику, головному редактору видання "Історична правда" Вахтангові Кіпіані за нібито "погрози вбивством" кандидатові в президенти Польщі Славоміру Менцену. Відповідна поправка була додана до резолюції Європейського парламенту, але не була підтримана, пише "Європейська правда".

У проєкті поправки до резолюції йдеться про те, що Вахтанг Кіпіані нібито погрожував кандидатові в президенти Польщі Славоміру Менцену смертю. Тому Єва Зайончковська-Гернік внесла пропозицію від імені ЄС закликати позбавити журналіста права на в’їзд у ЄС.

"(Європарламент) засуджує погрози смерті, висловлені Вахтангом Кіпіані, українським журналістом та істориком, на адресу кандидата в президенти Польщі Славоміра Менцена, в яких Кіпіані припустив можливість повторення долі Броніслава Пєрацького, міністра внутрішніх справ Польщі, вбитого в 1934 році Організацією українських націоналістів", – йдеться у документі.

Поправка була відхилена більшістю голосів Європейського парламенту.

Спроба заборони в'їзду в ЄС Вахтангові Кіпіані: що передувало

Єва Зайончковська-Гернік представляє в Європарламенті польську праву партію "Конфедерація" і входить до крайньо-правої політичної групи "Європа суверенних націй". Таким чином вона вочевидь відреагувала на допис Вахтанга Кіпіані у Facebook 26 лютого. Тоді він критикував приїзд Славоміра Менцена до Львова.

"Кандидат у президенти Польщі Ментцен, відомий декларацією кілька років тому — "не хочемо євреїв, гомосексуалів, абортів, податків і Європейського Союзу" приперся до Львова і записав ролик під пам'ятником Степана Бандери. Він звинуватив провідника ОУН у "вбивстві ста тисяч поляків". Цей довбень мріє про славу Пєрацького. "Можемо повторити" (с)", — написав тоді журналіст.

Реакція польського політика

На допис відреагував Славомір Мерцен. Він зазначив, що Вахтанг Кіпіані погрожував йому смертю та "може організувати мені повтор історії вбитого у 1934 році П'єрацького, польського політика".

"Українці вкотре показують своє ставлення до Польщі, погрожуючи смертю польському депутату", — додав політик.

Нагадаємо, у Польщі поблизу міста Перемишль на кордоні з Україною затримали українку, засуджену за продаж 56 людських нирок. Вона брала участь у міжнародному організованому злочинному угрупованні, яке незаконно збирало тканини та органи людей і продавало їх на "чорному" ринку.

Зазначимо, що Управління у справах іноземців Польщі занепокоєне тим, що велика кількість чоловіків з України звертаються щодо надання міжнародного захисту. Через це управління видало окремий комунікат, оскільки вважає таку активність українців зловживанням чинною в Республіці Польща системою міжнародного захисту.