В Польщі занепокоїлися, що все більше чоловіків з України просять міжнародного захисту
Переважна більшість заявників посилається на побоювання, що їх мобілізують, через що в Управлінні вважають, що такі заяви слід розглядати як ті, що не відповідають справжній потребі забезпечення захисту заявникам.
У Польщі Управління у справах іноземців занепокоєне тим, що велика кількість чоловіків з України звертаються щодо надання міжнародного захисту. Через це управління видало окремий комунікат, оскільки вважає таку активність українців зловживанням чинною в Республіці Польща системою міжнародного захисту. Про це пише видання "Yavp Pl".
Як пише ЗМІ, з середини 2023 року в Польщі спостерігається значне зростання кількості заяв про надання міжнародного захисту від громадян України, особливо чоловіків. У зв’язку з цим збільшується час розгляду заяв. Нині приблизний час розгляду справи становить близько 15 місяців.
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Управління у справах іноземців проаналізувало звернення і виявило, що велика група заявників розглядає процес надання міжнародного захисту як швидкий шлях до легалізації перебування. Також спостерігається активність посередників, які переконують іноземців, що це найкращий спосіб легалізації перебування в Польщі.
"Це явище слід розглядати як зловживання чинною в Республіці Польща системою міжнародного захисту, що в разі негативного рішення може призвести до наслідків щодо легальності перебування, а також спричинити необхідність розгляду питання про зобов’язання до повернення на Батьківщину", — йдеться у публікації.
Переважна більшість заявників посилається на побоювання, що їх мобілізують, через що в Управлінні вважають, що такі заяви слід розглядати як ті, що не відповідають справжній потребі забезпечення захисту заявникам.
"Багато заявників – це чоловіки, які бояться війни як такої та мобілізації на території України. Слід зазначити, що побоювання мобілізації та виконання інших громадянських обов’язків, як правило, не є підставою для надання статусу біженця чи додаткового захисту", — пише видання.
Також подання заяви про захист призводить до втрати виплат, здачі паспорта на зберігання, неможливості залишати територію Польщі під час процедури та, що найважливіше, може призвести, у разі відмови в захисті, до гіршого становища іноземця щодо продовження його перебування в Польщі.
Також у Польщі звертають увагу з якого регіону України прибув українець, перевіряється, чи є у заявника конкретні, індивідуальні й об’єктивно обґрунтовані побоювання щодо повернення до своєї країни походження.
Усі, хто подає заяви про надання міжнародного захисту, будуть піддані допиту в Управлінні у справах іноземців, під час якого вони повинні будуть детально викласти причини свого прохання про захист.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що 88% поляків виступають за припинення виплат українцям в Польщі.
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