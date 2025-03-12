В Польше обеспокоились, что все больше мужчин из Украины просят международной защиты
Подавляющее большинство заявителей ссылается на опасения, что их мобилизуют, из-за чего в Управлении считают, что такие заявления следует рассматривать как не соответствующие истинной потребности обеспечения защиты заявителям.
В Польше Управление по делам иностранцев обеспокоено тем, что большое количество мужчин из Украины обращаются за предоставлением международной защиты. Поэтому управление выдало отдельный коммуникат, поскольку считает такую активность украинцев злоупотреблением действующей в Республике Польша системой международной защиты. Об этом пишет издание "Yavp Pl".
Как пишет СМИ, с середины 2023 года в Польше наблюдается значительный рост количества заявлений о предоставлении международной защиты от граждан Украины, особенно мужчин. В связи с этим увеличивается время рассмотрения заявлений. Сейчас примерное время рассмотрения дела составляет около 15 месяцев.
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Управление по делам иностранцев проанализировало обращения и обнаружило, что большая группа заявителей рассматривает процесс предоставления международной защиты как быстрый путь к легализации пребывания. Также наблюдается активность посредников, которые убеждают иностранцев, что это лучший способ легализации пребывания в Польше.
"Это явление следует рассматривать как злоупотребление действующей в Республике Польша системой международной защиты, что в случае отрицательного решения может привести к последствиям относительно легальности пребывания, а также повлечь необходимость рассмотрения вопроса об обязательстве к возвращению на Родину", — говорится в публикации.
Подавляющее большинство заявителей ссылается на опасения, что их мобилизуют, из-за чего в Управлении считают, что такие заявления следует рассматривать как не соответствующие истинной потребности обеспечения защиты заявителям.
"Многие заявители — это мужчины, которые боятся войны как таковой и мобилизации на территории Украины. Следует отметить, что опасения мобилизации и выполнения других гражданских обязанностей, как правило, не является основанием для предоставления статуса беженца или дополнительной защиты", — пишет издание.
Также подача заявления о защите приводит к потере выплат, сдаче паспорта на хранение, невозможности покидать территорию Польши во время процедуры и, что самое важное, может привести, в случае отказа в защите, к худшему положению иностранца в отношении продолжения его пребывания в Польше.
Также в Польше обращают внимание из какого региона Украины прибыл украинец, проверяется, есть ли у заявителя конкретные, индивидуальные и объективно обоснованные опасения относительно возвращения в свою страну происхождения.
Все, кто подает заявления о предоставлении международной защиты, будут подвергнуты допросу в Управлении по делам иностранцев, во время которого они должны будут подробно изложить причины своей просьбы о защите.
Напомним, что ранее сообщалось, что 88% поляков выступают за прекращение выплат украинцам в Польше.
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