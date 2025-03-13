Известному журналисту пытались запретить въезд в ЕС: что случилось, подробности

Депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник подала поправку к резолюции, где говорилось об угрозах со стороны Кипиани в адрес кандидата в президенты Польши. Документ был отклонен большинством голосов.

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Депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник пыталась запретить въезд в Европейский Союз украинскому журналисту, писателю, историку, главному редактору издания "Историческая правда" Вахтангу Кипиани за якобы "угрозы убийством" кандидату в президенты Польши Славомиру Менцену. Соответствующая поправка была добавлена в резолюцию Европейского парламента, но не была поддержана, пишет "Европейская правда".

В проекте поправки к резолюции говорится о том, что Вахтанг Кипиани якобы угрожал кандидату в президенты Польши Славомиру Менцену смертью. Поэтому Ева Зайончковская-Герник внесла предложение от имени ЕС призвать лишить журналиста права на въезд в ЕС.

"(Европарламент) осуждает угрозы смерти, высказанные Вахтангом Кипиани, украинским журналистом и историком, в адрес кандидата в президенты Польши Славомира Менцена, в которых Кипиани предположил возможность повторения судьбы Бронислава Перацкого, министра внутренних дел Польши, убитого в 1934 году Организацией украинских националистов", — говорится в документе.

Поправка была отклонена большинством голосов Европейского парламента.

Попытка запрета въезда в ЕС Вахтангу Кипиани: что предшествовало

Ева Зайончковская-Герник представляет в Европарламенте польскую правую партию "Конфедерация" и входит в крайне-правую политическую группу "Европа суверенных наций". Таким образом она очевидно отреагировала на сообщение Вахтанга Кипиани в Facebook 26 февраля. Тогда он критиковал приезд Славомира Менцена во Львов.

"Кандидат в президенты Польши Ментцен, известный декларацией несколько лет назад — "не хотим евреев, гомосексуалов, абортов, налогов и Европейского Союза" приперся во Львов и записал ролик под памятником Степана Бандеры. Он обвинил проводника ОУН в "убийстве ста тысяч поляков". Этот долбоеб мечтает о славе Перацкого. "Можем повторить" (с)", — написал тогда журналист.

Реакция польского политика

На сообщение отреагировал Славомир Мерцен. Он отметил, что Вахтанг Кипиани угрожал ему смертью и "может организовать мне повтор истории убитого в 1934 году Пьерацкого, польского политика".

"Украинцы в очередной раз показывают свое отношение к Польше, угрожая смертью польскому депутату", — добавил политик.

Напомним, в Польше вблизи города Перемышль на границе с Украиной задержали украинку, осужденную за продажу 56 человеческих почек. Она участвовала в международной организованной преступной группировке, которая незаконно собирала ткани и органы людей и продавала их на "черном" рынке.

Отметим, что Управление по делам иностранцев Польши обеспокоено тем, что большое количество мужчин из Украины обращаются о предоставлении международной защиты. Поэтому управление выдало отдельный коммуникат, поскольку считает такую активность украинцев злоупотреблением действующей в Республике Польша системой международной защиты.