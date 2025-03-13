"В банківських комірках бракує місця": Кличко відреагував на земельну корупцію у Києві

Мер Віталій Кличко оголосив про хвилю звільнень та реорганізацію у столиці. Це відбулося на тлі скандалу через викриття масштабної схеми, за допомогою якої посадовці допомагали оформлювати право власності на цінні землі.

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Мер Віталій Кличко повідомив про звільнення після розслідування щодо земельної корупції у столиці. Відповідний пост був опублікований у Telegram 13 березня.

Чиновник запевнив, що місто надає правоохоронцям усі документи, які ті запитують, та сприяє слідству.

З КМДА звільнили:

заступника голови адміністрації Петра Оленича;

заступника керівника КП "Київблагоустрій" Олексія Мушту;

заступника директора КП "Спецжитлофонд" Юрія Леонова (процедурно буде звільнений з 14 березня).

Депутат Київради й голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву на звільнення з посади директора КП "Інженерний центр". Окрім того, фракція партії "УДАР" позбавляє його мандату.

Також, зі слів Кличка, будуть звільнені:

директор КП "Київський інститут земельних відносин" Ігор Долинський;

директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій;

директор КП "Фінансова компанія "Житлоінвест"" Віктор Погребний;

заступниця директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

З комунального обʼєднання "Київзеленбуд" звільнять:

генерального директора Юрія Бахмата;

першого заступника гендиректора Олексія Лукаша;

заступника начальника управління капітальних вкладень Олександра Гора.

"Перевірки в різних департаментах тривають і це будуть не останні звільнення заради очищення", — підкреслив київський мер.

Він проінформував, що у сфері містобудування і земельних відносин готують реорганізацію.

"Я дав доручення перевірити документи щодо земельних ділянок, про які йдеться в розслідуванні НАБУ. І до правомірності відведення яких виникають питання. За результатами перевірки там, де є порушення, землевідводи будуть скасовані. Також уже готується пакет рішень, аби унеможливити подібні зловживання у подальшому. Це стосується і процедур, щоб закрити лазівки в законодавстві", — заявив Кличко.

З його слів, Київ підготував звернення до парламенту, щоб ВР врегулювала в законі співвідношення площі ділянок та об’єктів майна на них. Також готуються рішення щодо реорганізації структурних підрозділів КМДА.

Операція "Чисте місто": деталі від НАБУ

Національне антикорупційне бюро інформувало, що в столиці викрили злочинну організацію, яка діяла задля заволодіння цінною землею під забудову та взяття під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на неї. Були затримані 7 осіб, ще 10 оголосили підозру.

За даними слідства, фігуранти знаходили перспективні ділянки й реєстрували право власності на споруди, яких там насправді ніколи не існувало. Після цього до міської ради подавали заяви на надання права власності на самі ділянки задля обслуговування споруд, уникаючи торгів. "Свої люди" у Київраді та КМДА забезпечували ухвалення потрібних рішень, за що їм "віддячувати" нерухомістю та грошима.

"Керівник злочинної організації мав значний вплив на процеси всередині КМР та КМДА, як-от дії посадовців, призначення на високі посади лояльних осіб, звільнення підконтрольних службовців, виділення бюджетних коштів в інтересах злочинної організації тощо", — зазначали у НАБУ.

Для того, щоб не викрити себе, учасники схеми використовували спеціальні термінали мобільного зв’язку, псевдоніми, контрспостереження тощо. В результаті їхніх дій у 2023-2024 роках з власності територіальної громади Києва незаконно вивели землю у центрі вартістю 11,6 мільйона гривень. Правоохоронцям вдалося запобігти заволодінню ще 6 ділянками, які загалом коштують 83,7 мільйона гривень.

Було зафіксовано, яке члену земельної комісії та депутатці Київради пропонували хабар у розмірі 100 000 доларів.

Додаткові подробиці зі ЗМІ

У Bihus.Info передавали, що на чолі групи був ексдепутат КМР Денис Комарницький. З посиланням на розсекречені прослуховування журналісти повідомляли, що мережа засправді була ширшою і налічувала щонайменше 20 осіб на різних посадах.

На записах в тому числі фігурували:

заступник Кличка і секретар Київради Володимир Бондаренко;

очільник Департаменту містобудування КМДА Олександр Свистунов;

директорка Департаменту земельних ресурсів КМДА Валентина Пелих;

заступники директора КП "Спецжитлофонд" Геннадій Король і Вадим Шпачук;

в.о. керівника "Київгенплану" Дмитро Ликов;

директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор;

заступник директора КП "Інженерний центр" Ярослав Федорук;

директор комунальної компанії "Житло-Інвест" Віктор Погребной;

депутат Володимир Слончак.

У КМВА звернулись до Кличка

Начальник КМВА Тимур Ткаченко 10 березня вимагав від Кличка негайно звільнити усіх фігурантів журналістського розслідування та публічного звіту про звільнення фігурантів попередніх антикорупційних розслідувань.

"Поки волонтери та кияни збирають кошти на авто, дрони, амуніцію — у столичних чиновників зовсім інші проблеми: немає місця в банківських комірках для сотень тисяч євро", — наголосив чиновник.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відповів, коли в Україні можуть пройти президентські вибори.

Нардеп Олексій Гончаренко 13 березня повідомив, що Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє скасувати або зменшити штраф за порушення правил військового обліку.