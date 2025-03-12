У Києві дозволили рух Південним мостом, але є нюанс: що відомо
Мер Києва також анонсував зняття обмеження руху автотранспорту під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом.
У Києві дозволили рух Південним мостом з лівого на правий берег. Разом з тим рух з правого на лівий залишається поки що закритим, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
Відповідне рішення Рада оборони Києва прийняла після консультацій з військовими. Мер Києва додав, що рух Південним мостом з правого на лівий берег поки залишиться закритим, окрім проїзду для:
- екстрених та аварійних служб;
- громадського транспорту;
- транспортних засобів військового призначення;
- транзитного вантажного транспорту.
"Також частково знімуть обмеження руху автотранспорту під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом. На час тривоги на цих мостах закриватимуть тільки одну смугу в напрямку з лівого на правий берег", — розповів Віталій Кличко.
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Він зазначив, що без обмежень транспорт рухатиметься:
- Північним мостом;
- Мостом Метро;
- Мостом ім. Є. О. Патона;
- Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги);
- Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги);
- Південним мостом – з лівого на правий берег.
Коли закрили Південний міст
Південний міст перекрили у червні 2022 року. Офіційно Рада оборони Києва ухвалила рішення про закриття Південного мосту для приватного транспорту на невизначений термін 21 червня 2022 року. Відповідне рішення було зафіксоване у протоколі Ради оборони.
Зазначимо, у травні 2023 року стався скандал зі співаком Віктором Павліком, дружина якого хизувалась спеціальним пропуском для проїзду вночі через Південний міст. Згодом поліція забрала дозвіл.
В кінці лютого стало відомо, що Південний міст у Києві можуть відкрити для руху приватних автомобілів. Водіям не доведеться отримувати спеціальний дозвіл від Ради оборони.
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