У Києві дозволили рух Південним мостом, але є нюанс: що відомо

Мер Києва також анонсував зняття обмеження руху автотранспорту під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом.

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У Києві дозволили рух Південним мостом з лівого на правий берег. Разом з тим рух з правого на лівий залишається поки що закритим, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Відповідне рішення Рада оборони Києва прийняла після консультацій з військовими. Мер Києва додав, що рух Південним мостом з правого на лівий берег поки залишиться закритим, окрім проїзду для:

екстрених та аварійних служб;

громадського транспорту;

транспортних засобів військового призначення;

транзитного вантажного транспорту.

"Також частково знімуть обмеження руху автотранспорту під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом. На час тривоги на цих мостах закриватимуть тільки одну смугу в напрямку з лівого на правий берег", — розповів Віталій Кличко.

Він зазначив, що без обмежень транспорт рухатиметься:

Північним мостом;

Мостом Метро;

Мостом ім. Є. О. Патона;

Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги);

Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги);

Південним мостом – з лівого на правий берег.

Коли закрили Південний міст

Південний міст перекрили у червні 2022 року. Офіційно Рада оборони Києва ухвалила рішення про закриття Південного мосту для приватного транспорту на невизначений термін 21 червня 2022 року. Відповідне рішення було зафіксоване у протоколі Ради оборони.

Зазначимо, у травні 2023 року стався скандал зі співаком Віктором Павліком, дружина якого хизувалась спеціальним пропуском для проїзду вночі через Південний міст. Згодом поліція забрала дозвіл.

В кінці лютого стало відомо, що Південний міст у Києві можуть відкрити для руху приватних автомобілів. Водіям не доведеться отримувати спеціальний дозвіл від Ради оборони.