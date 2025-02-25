Питання "перезріло": Київська військова адміністрація анонсує часткове відкриття Південного мосту

Влада прийме рішення про зняття частини обмежень для руху цивільних автомобілів через Південний міст, заявив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Міський голова Віталій Кличко уточнив, що саме дозволять.

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Південний міст у Києві можуть відкрити для руху приватних автомобілів, при чому водіям не доведеться отримувати спеціальний дозвіл від Ради оборони. Рішення ще не прийняте, але почались розмови на цю тему. Про можливі зміни для руху транспорту в столиці голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко написав у Telegram-каналі.

Увечері 25 лютого Ткаченко повідомив, що готується засідання Ради оборони щодо поточної ситуації в регіоні. З його слів, на розгляд ради можуть винести питання щодо Південного мосту. На думку посадовця, обмеження на рух приватного автотранспорту дещо ослабнуть. Втім, він не уточнив, чи ідеться про повне відновлення руху, наприклад, вдень, чи про якісь інші правила. Глава ОВА пояснив, що є погодження з Силами оборони та є підтримка з боку Київського міського голови Віталія Кличка. У дописі вказано, що рішення могли прийняти ще восени 2024 року, але чомусь цього не сталось.

"Тепер питання перезріло, тому обмеження будуть послаблені", — написав він.

Південний міст- заява Тимуа Ткаченка 25 лютого Фото: Скриншот

Південний міст — деталі

У каналі Ткаченка можна відшукати повідомлення від 17 лютого. У ньому посадовець зауважив, що в деяких випадках зайві обмеження викликають "зловживання та несправедливість". При цьому він згадав про черговий скандал з перепустками, але не уточнив, про що ж ідеться. З його слів, найближчим часом буде рішення про скасування обмежень на рух Південним мостом.

"Можливе додаткове регулювання руху, але загалом є розуміння, що обмеження можна послабити", — навів Ткаченко позицію військових.

24 лютого на ситуацію з Південним мостом відреагував Віталій Кличко. Він пояснив деталі нового пропускного режиму, якщо буде відповідне рішення влади та військових:

рух з лівого берега на правий — обмеження скасують;

рух з правого берега на лівий — обмеження збережуться.

Південний міст- заява Віталія Кличка 24 лютого

Південний міст — вантова споруда, найвищий міст Києва. Фізичні розміри — довжина 1 256 м, висота у найвищій точці — 133 м, ширина — 41 м. Споруда з'єднує мікрорайони Позняки та Осокорки на правобережжі з лівим берегом столиці. Після 22 лютого 2022 року Рада оборони Києва закрила Південний міст і запровадила обмеження. Зокрема, ним може рухатись громадський транспорт, військові машини, транспорт екстерних та рятувальних служб, транзитні вантажні авто. Цивільні авто могли переїхати через міст лише при наявності спеціального пропуску, оформленого військовою адміністрацією.

Зазначимо, у травні 2023 року стався скандал зі співаком Віктором Павліком, який хизувався спеціальним пропуском для проїзду вночі через Південний міст. У соцмережах з'явилось відео, на якому були вихваляння пропуском, а потім поліція скасувала дозвіл.

Нагадуємо, 2 січня у ДСНС Києва розповіли про інцидент з вантажівкою, який стався на з'їзді з Південного мосту.