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Україна

Кому не потрібен дозвіл: у ДПСУ пояснили обмеження щодо пересування у 5 км смузі (відео)

дпсу, кордон
Фото: ДПСУ | У ДПСУ пояснили обмеження щодо пересування біля кордону

Спеціальний дозвіл органу Держприкордонслужби діятиме в зоні відповідальності загону, який його видав.

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До прикордонної смуги не входять населені пункти та місяця масового відпочинку. Подробиці повідомив в ефірі КИЇВ24 розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Такі дозволи не потрібно отримувати людям, у яких метою є перетнути кордон. Водіям вантажних транспортних засобів, які здійснюються мультимодальні перевезення.

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Стосується це, зі слів Демченка, й ситуацій, якщо рух осіб починається та закінчується за межами прикордонної смуги. Тобто фактично дорога проходить прикордонною смугою, але вони вимушені через неї слідувати.

"Тому такі дозволи отримувати не потрібно", – пояснив речник відомства.

Загалом обмеження пересування в прикордонні діятимуть уздовж усієї лінії державного кордону на смузі місцевості завширшки в 5 км.

Спеціальний прикордонний режим в Україні

У січні 2024 року в Україні запровадили спеціальний прикордонний режим. Для перебування в прикордонній смузі завширшки 5 км від лінії державного кордону громадянам потрібно мати спеціальний дозвіл органу Держприкордонслужби. Документ діятиме в зоні відповідальності загону, який його видав.

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Фото: ДПСУ

Нагадаємо, 12 січня у ДПСУ розповіли, що відбувається на кордоні з Польщею. За інформацією речника ДПСУ Андрія Демченка, черги залишаються і на заблокованих пунктах пропуску, і на розблокованому.