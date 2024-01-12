Блокада триває: у ДПСУ розповіли, що відбувається на кордоні з Польщею (відео)

За інформацією речника ДПСУ Андрія Демченка, черги залишаються і на заблокованих пунктах пропуску, і на розблокованому.

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На кордоні України та Польщі залишаються заблокованими три пункти пропуску, один працює. Обабіч усіх КПП у чергах стоять сотні вантажівок. Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як зазначив речник, блокування продовжується на пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Краківець".

"Шегині" був розблокований на днях і там інтенсивність залишається", — сказав Демченко.

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Навпроти пункту пропуску "Шегині" спостерігається черга, бо і водії, і перевізники шукають маршрути, якими вони можуть перетнути кордон.

"1000 вантажних транспортних засобів станом на ранок сьогодні перебували навпроти "Шегині". І десь 800 транспортних засобів навпроти тих трьох напрямків, які продовжують блокуватися", — додав речник.

Блокада україно-польського кордону

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

Наприкінці грудня українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні.

Крім того, з 4 грудня на кордоні запрацював КПП для порожніх вантажівок на виїзд з України.

Нещодавно, 6 січня, польські аграрії припинили блокування пункту "Медика-Шегині", рух вантажівок було відновлено.

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Черги на україно-польському кордоні не зменшуються: скільки вантажівок стоять, — ДПСУ

Нагадаємо, у середу, 3 січня, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що має намір умовляти польських перевізників "не застосовувати блокаду як засіб захисту своїх інтересів".