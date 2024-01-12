Блокада продолжается: в ГПСУ рассказали, что происходит на границе с Польшей (видео)

По информации представителя ГПСУ Андрея Демченко, очереди остаются и на заблокированных пунктах пропуска, и на разблокированном.

Related video

На границе Украины и Польши остаются заблокированными три пункта пропуска, один работает. По обе стороны всех КПП в очередях стоят сотни грузовиков. Об этом сообщает спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона "Єдині новини".

Как отметил спикер, блокирование продолжается на пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец".

"Шегини" был разблокирован на днях и там интенсивность остается", — сказал Демченко.

Смотреть с 3:33:25

Напротив пункта пропуска "Шегини" наблюдается очередь, потому что и водители, и перевозчики ищут маршруты, по которым они могут пересечь границу.

"1000 грузовых транспортных средств по состоянию на утро сегодня находились напротив "Шегини". И где-то 800 транспортных средств напротив тех трех направлений, которые продолжают блокироваться", — добавил спикер.

Блокада украино-польской границы

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. Впоследствии польские перевозчики полностью заблокировали проезд грузовиков на двух пунктах пропуска на границе с Украиной. Польские протестующие требовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

В конце декабря украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе.

Кроме того, с 4 декабря на границе заработал КПП для пустых грузовиков на выезд из Украины.

Недавно, 6 января, польские аграрии прекратили блокирование пункта "Медика-Шегини", движение грузовиков было восстановлено.

Важно

Очереди на украино-польской границе не уменьшаются: сколько грузовиков стоят, — ГПСУ

Напомним, в среду, 3 января, премьер Польши Дональд Туск заявил, что намерен уговаривать польских перевозчиков "не применять блокаду как средство защиты своих интересов".