Для пустых грузовиков: на границе Украины и Польши заработает КПП

Украинским властям удалось договориться с Польшей о запуске полосы для пустых грузовиков. Соглашения достигли благодаря Еврокомиссии в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры Польши и Люблинским воеводством.

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На границе между Украиной и Польшей начнет функционировать пункт пропуска для грузовых транспортных средств, перевозящих пустой груз при выезде из Украины. Этот пункт пропуска известен как КПП "Угринов — Долгобычев". Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

С 4 декабря с пункта пропуска "Угринов — Долгобычев" разрешится проезд пустых грузовиков на выезде из Украины в Польшу. Грузовики с массой более 7,5 тонн (исключая пустые неочищенные цистерны) смогут начать движение в направлении Польши с 01:00 этой даты.

Ранее КПП "Угринов — Долгобычев" функционировал преимущественно для легковых автомобилей и автобусов. Кубраков отметил, что в настоящее время пункт пропуска будет работать в тестовом режиме, и регистрация в очереди для пересечения границы не требуется. Пропускная способность составит более 100 грузовиков в сутки.

Министр отметил, что договориться о запуске полосы для пустых грузовиков удалось благодаря Еврокомиссии в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры Польши и Люблинским воеводством.

"Сейчас открытие "Угринова" является первым пунктом в перечне мер, которые мы реализуем для разблокирования границы, уменьшения очередей и увеличения пропускной способности украинско-польской границы. Работаем над тем, чтобы как можно быстрее снять блокаду с учетом интересов нашего рынка и государства", — подчеркнул Кубраков.

Напомним, 1 декабря украинские перевозчики, стоящие на границе вблизи пункта пропуска "Корчова-Краковец" сообщили журналистам о намерении объявить голодовку из-за протестов польских водителей.

Позже пресс-служба Минвосстановления Украины сообщила, что с Министерством инфраструктуры Польши были согласованы меры для частичного разблокирования границы. Соответствующие шаги обсуждались на встрече в Варшаве.