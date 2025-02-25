Вопрос "перезрел": Киевская военная администрация анонсирует частичное открытие Южного моста

Власти примут решение о снятии части ограничений для движения гражданских автомобилей через Южный мост, заявил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко. Городской голова Виталий Кличко уточнил, что именно разрешат.

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Южный мост в Киеве могут открыть для движения частных автомобилей, причем водителям не придется получать специальное разрешение от Совета обороны. Решение еще не принято, но начались разговоры на эту тему. О возможных изменениях для движения транспорта в столице глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко написал в Telegram-канале.

Вечером 25 февраля Ткаченко сообщил, что готовится заседание Совета обороны по текущей ситуации в регионе. По его словам, на рассмотрение совета могут вынести вопрос о Южном мосту. По мнению чиновника, ограничения на движение частного автотранспорта несколько ослабнут. Впрочем, он не уточнил, идет ли речь о полном восстановлении движения, например, днем, или о каких-то других правилах. Глава ОВА пояснил, что есть согласование с Силами обороны и есть поддержка со стороны Киевского городского головы Виталия Кличко. В заметке указано, что решение могли принять еще осенью 2024 года, но почему-то этого не произошло.

"Теперь вопрос перезрел, поэтому ограничения будут ослаблены", — написал он.

Южный мост — заявление Тимуа Ткаченко 25 февраля Фото: Скриншот

Южный мост — детали

В канале Ткаченко можно отыскать сообщение от 17 февраля. В нем чиновник отметил, что в некоторых случаях лишние ограничения вызывают "злоупотребления и несправедливость". При этом он упомянул об очередном скандале с пропусками, но не уточнил, о чем же идет речь. По его словам, в ближайшее время будет решение об отмене ограничений на движение по Южному мосту.

"Возможно дополнительное регулирование движения, но в целом есть понимание, что ограничения можно ослабить", — привел Ткаченко позицию военных.

24 февраля на ситуацию с Южным мостом отреагировал Виталий Кличко. Он объяснил детали нового пропускного режима, если будет соответствующее решение властей и военных:

движение с левого берега на правый — ограничения отменят;

движение с правого берега на левый — ограничения сохранятся.

Южный мост — заявление Виталия Кличко 24 февраля

Южный мост — вантовое сооружение, самый высокий мост Киева. Физические размеры — длина 1 256 м, высота в самой высокой точке — 133 м, ширина — 41 м. Сооружение соединяет микрорайоны Позняки и Осокорки на правобережье с левым берегом столицы. После 22 февраля 2022 года Совет обороны Киева закрыл Южный мост и ввел ограничения. В частности, по нему может двигаться общественный транспорт, военные машины, транспорт экстренных и спасательных служб, транзитные грузовые авто. Гражданские авто могли переехать через мост только при наличии специального пропуска, оформленного военной администрацией.

Отметим, в мае 2023 года произошел скандал с певцом Виктором Павликом, который хвастался специальным пропуском для проезда ночью через Южный мост. В соцсетях появилось видео, на котором были хвастовства пропуском, а потом полиция отменила разрешение.

Напоминаем, 2 января в ГСЧС Киева рассказали об инциденте с грузовиком, который произошел на съезде с Южного моста.