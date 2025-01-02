Водителю стало плохо: спасатели рассказали, почему грузовик упал с моста в Киеве (фото)

Водителя деблокировали из искореженной кабины. От госпитализации он отказался.

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Спасатели деблокировали водителя из кабины грузовика, который упал на проезжую часть на съезде с Южного моста в Киеве. Мужчина жив. Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

В Киеве грузовик протаранил забор и слетел с моста

2 января в 06:45 к спасателям Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на съезде с Южного моста на Выдубичах.

На опубликованных в соцсетях фото можно заметить, что грузовой автомобиль, вероятно, столкнулся с забором на мосту и пробил его. Грузовик слетел с моста и, упав, перевернулся.

В Киеве грузовик упал с Южного моста Фото: ГСЧС В Киеве грузовик упал с Южного моста Фото: ГСЧС

По предварительной информации, в результате плохого самочувствия, водитель грузового автомобиля Volvo не справился с управлением и перевернулся с моста.

Спасатели деблокировали водителя грузовика и передали медикам. Мужчина от госпитализации отказался.

Горючее, которое вылилось из поврежденной машины на дорогу, смыли.

Спасатели на месте ДТП Фото: ГСЧС

На месте вызова работало 9 спасателей и 2 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники. Причину происшествия будут устанавливать правоохранители.

Напомним, вечером 30 декабря в Ивано-Франковской области произошла смертельная автокатастрофа: компания влетела на BMW в грузовик. Все пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет, которые были в машине, погибли. По данным ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, водитель BMW превысил скорость и выехал на встречную полосу на закругленном участке дороги.