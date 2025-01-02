ДТП в Киеве: фура пробила ограждение и упала с моста, детали (фото, видео)

Местные паблики сообщают, что грузовик протаранил забор и вылетел с моста на Выдубичах. В полиции и ГСЧС происшествие пока не комментировали.

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Сегодня в сети распространились фото и видео последствий ДТП в Киеве: грузовой автомобиль пробил ограждение и вылетел с моста на Выдубичах. Фото и видео публикуют местные Telegram-каналы.

На фотографиях можно увидеть, что грузовик лежит на боку под мостом, мостовое барьерное ограждение над ним разрушено. На видео видно, что на месте аварии работают спасательные службы.

Информации о состоянии водителя пока нет. Есть ли другие пострадавшие — также неизвестно.

В Национальной полиции Украины и ГСЧС комментариев по ДТП на Выдубичах на момент публикации материала не предоставляли.

На Выдубичах грузовик протаранил забор и упал с моста Фото: Telegram / Киевский Движ

Напомним, вечером 30 декабря в Ивано-Франковской области произошла смертельная автокатастрофа: компания влетела на BMW в грузовик. Все пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет, которые были в машине, погибли. По данным ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, водитель BMW превысил скорость и выехал на встречную полосу на закругленном участке дороги.

Также в пресс-службе футбольного клуба "Верес" 30 декабря сообщили, что их бывший футболист Владислав Семенчук погиб после ужасного ДТП в Ривненской области. Спортсмен умер в реанимации. Местные СМИ сообщали, что водитель авто, в котором ехал футболист, попытался пойти на обгон, съехал в кювет и врезался в дерево.