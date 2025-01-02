ДТП у Києві: фура пробила огорожу та впала з мосту, деталі (фото, відео)

Місцеві пабліки повідомляють, що вантажівка протаранила паркан і вилетіла з мосту на Видубичах. У поліції та ДСНС подію наразі не коментували.

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Сьогодні в мережі поширилися фото та відео наслідків ДТП у Києві: вантажний автомобіль пробив огорожу та вилетів з мосту на Видубичах. Фото та відео публікують місцеві Telegram-канали.

На світлинах можна побачити, що вантажівка лежить на боці під мостом, мостове бар'єрне огородження над нею зруйноване. На відео видно, що на місці аварії працюють рятувальні служби.

Інформації про стан водія наразі немає. Чи є інші постраждалі — також невідомо.

В Національній поліції України та ДСНС коментарів щодо ДТП на Видубичах на момент публікації матеріалу не надавали.

На Видубичах вантажівка протарантила паркан і впала з мосту Фото: Telegram / Киевский Движ

Нагадаємо, ввечері 30 грудня в Івано-Франківській області сталася смертельна автотроща: компанія влетіла на BMW у вантажівку. Усі п'ятеро молодих людей віком від 15 до 20 років, які були в машині, загинули. За даними ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, водій BMW перевищив швидкість і виїхав на зустрічну смугу на заокругленій ділянці дороги.

Також у пресслужбі футбольного клубу "Верес" 30 грудня повідомили, що їхній колишній футболіст Владислав Семенчук загинув після жахливої ДТП у Рівненській області. Спортсмен помер у реанімації. Місцеві ЗМІ повідомляли, що водій авто, в якому їхав футболіст, спробував піти на обгін, з'їхав у кювет і врізався в дерево.