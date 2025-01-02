Водію стало зле: рятувальники розповіли, чому вантажівка впала із мосту в Києві (фото)

Водія деблокували із понівеченої кабіни. Від госпіталізації він відмовився.

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Рятувальники деблокували водія із кабіни вантажівки, яка впала на проїжджу частину на з'їзді із Південного мосту у Києві. Чоловік живий. Про це повідомили у ДСНС Києва.

У Києві вантажівка протаранила паркан та злетіла з мосту

2 січня о 06:45 до рятувальників Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на з'їзді з Південного мосту на Видубичах.

На опублікованих у соцмережах фото можна помітити, що вантажний автомобіль, ймовірно, зіткнувся з парканом на мості та пробив його. Вантажівка злетіла з мосту і, впавши, перевернулася.

У Києві вантажівка впала із Південного мосту Фото: ДСНС У Києві вантажівка впала із Південного мосту Фото: ДСНС

За попередньою інформацією, внаслідок поганого самопочуття, водій вантажного автомобіля Volvo не впорався з керуванням та перекинувся з мосту.

Рятувальники деблокували водія вантажівки й передали медикам. Чоловік від госпіталізації відмовився.

Пальне, яке вилилось із пошкодженої автівки на дорогу, змили.

Рятувальники на місці ДТП Фото: ДСНС

На місці виклику працювало 9 рятувальників та 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Причину події будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, ввечері 30 грудня в Івано-Франківській області сталася смертельна автотроща: компанія влетіла на BMW у вантажівку. Усі п'ятеро молодих людей віком від 15 до 20 років, які були в машині, загинули. За даними ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, водій BMW перевищив швидкість і виїхав на зустрічну смугу на заокругленій ділянці дороги.