В Киеве разрешили движение по Южному мосту, но есть нюанс: что известно
Мэр Киева также анонсировал снятие ограничения движения автотранспорта во время воздушной тревоги по Подольскому мостовому переходу и Дарницкому железнодорожному мосту.
В Киеве разрешили движение по Южному мосту с левого на правый берег. Вместе с тем движение с правого на левый остается пока закрытым, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Соответствующее решение Совет обороны Киева принял после консультаций с военными. Мэр Киева добавил, что движение по Южному мосту с правого на левый берег пока останется закрытым, кроме проезда для:
- экстренных и аварийных служб;
- общественного транспорта;
- транспортных средств военного назначения;
- транзитного грузового транспорта.
"Также частично снимут ограничения движения автотранспорта во время воздушной тревоги Подольским мостовым переходом и Дарницким железнодорожным мостом. На время тревоги на этих мостах будут закрывать только одну полосу в направлении с левого на правый берег", — рассказал Виталий Кличко.
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Он отметил, что без ограничений транспорт будет двигаться:
- Северным мостом;
- Мостом Метро;
- Мостом им. Е. О. Патона;
- Дарницким железнодорожным мостом (кроме одной полосы);
- Подольским мостовым переходом (кроме одной полосы);
- Южным мостом — с левого на правый берег.
Когда закрыли Южный мост
Южный мост перекрыли в июне 2022 года. Официально Совет обороны Киева принял решение о закрытии Южного моста для частного транспорта на неопределенный срок 21 июня 2022 года. Соответствующее решение было зафиксировано в протоколе Совета обороны.
Отметим, в мае 2023 года произошел скандал с певцом Виктором Павликом, жена которого хвасталась специальным пропуском для проезда ночью через Южный мост. Впоследствии полиция забрала разрешение.
В конце февраля стало известно, что Южный мост в Киеве могут открыть для движения частных автомобилей. Водителям не придется получать специальное разрешение от Совета обороны.
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