В Киеве разрешили движение по Южному мосту, но есть нюанс: что известно

Мэр Киева также анонсировал снятие ограничения движения автотранспорта во время воздушной тревоги по Подольскому мостовому переходу и Дарницкому железнодорожному мосту.

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В Киеве разрешили движение по Южному мосту с левого на правый берег. Вместе с тем движение с правого на левый остается пока закрытым, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Соответствующее решение Совет обороны Киева принял после консультаций с военными. Мэр Киева добавил, что движение по Южному мосту с правого на левый берег пока останется закрытым, кроме проезда для:

экстренных и аварийных служб;

общественного транспорта;

транспортных средств военного назначения;

транзитного грузового транспорта.

"Также частично снимут ограничения движения автотранспорта во время воздушной тревоги Подольским мостовым переходом и Дарницким железнодорожным мостом. На время тревоги на этих мостах будут закрывать только одну полосу в направлении с левого на правый берег", — рассказал Виталий Кличко.

Он отметил, что без ограничений транспорт будет двигаться:

Северным мостом;

Мостом Метро;

Мостом им. Е. О. Патона;

Дарницким железнодорожным мостом (кроме одной полосы);

Подольским мостовым переходом (кроме одной полосы);

Южным мостом — с левого на правый берег.

Когда закрыли Южный мост

Южный мост перекрыли в июне 2022 года. Официально Совет обороны Киева принял решение о закрытии Южного моста для частного транспорта на неопределенный срок 21 июня 2022 года. Соответствующее решение было зафиксировано в протоколе Совета обороны.

Отметим, в мае 2023 года произошел скандал с певцом Виктором Павликом, жена которого хвасталась специальным пропуском для проезда ночью через Южный мост. Впоследствии полиция забрала разрешение.

В конце февраля стало известно, что Южный мост в Киеве могут открыть для движения частных автомобилей. Водителям не придется получать специальное разрешение от Совета обороны.