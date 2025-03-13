Нардепи дозволили платити 50% штрафу ТЦК або не платити зовсім: кого це стосується

Щоб заплатити штраф 8 500 грн, а не 17 000 грн, потрібно написати заяву у військкомат і добровільно визнати себе порушником правил військового обліку, вказано у новому законі.

Related video

Верховна Рада підтримала друге читання та прийняла в цілому законопроєкт №12093, який дозволяє скасувати або на половину зменшити штраф територіальних центрів комплектування за порушення військового обліку. Рішення прийняли після висновку профільного комітету з правоохоронної діяльності, який вніс серію правок у пропозиції народних депутатів. Результати голосування з'явились під час онлайн-трансляції, яку вів нардеп Олексій Гончаренко.

Голосування за законопроєкт №12093 відбулось об 11:22 13 березня. Нормативно-правовий акт, який стосується змін у кодексі про адміністративні правопорушення, підтримали 240 нардепів. Новий закон додає або змінює кілька статей в КУпАП і дає можливість деяким військовозобов'язаним уникнути покарання за порушення військового обліку під час воєнного стану. Про те, хто може скористатись такими можливостями, розповіли на порталі "Судово-юридичної газети".

Штраф ТЦК — деталі

Які нові умови для притягнення до адміністративної відповідальності для українців, які порушили правила військового обліку:

громадянин може не платити штраф, накладений відповідно до постанови ТЦК, якщо мобілізується до лав Сил оборони. Якщо постанову прийняли, то її скасовують. Якщо справа про адмінпорушення ще триває, то її закривають. Зміни внесли у ст. 246 КУпАП;

військовозобов'язаний може сплатити 50% штрафу терцентру комплектування, якщо внесе відповідну суму протягом 10 днів після постанови. Якщо людина не встигає, то має сплатити 17 тис. грн протягом 30 днів (з дати постанови).

На СЮГ описали, які додаткові умови слід виконати, щоб в половину зменшити штраф:

потрібно написати заяву в ТЦК (або інший орган, уповноважений виносити постанови про порушення військового обліку). У заяві слід вказати, що ти погоджуєшся, що вчинив правопорушення, і згоден за це відповісти;

після цього оформлюється постанова про штраф, при чому розмір покарання — нижня межа, тобто 17 000 грн. Військовозобов'язаний отримує постанову через застосунок "Резерв+" або на електронну пошту, або іншим способом;

громадянин має 10 днів для сплати 8 500 грн. Якщо не встигнути, то до кінця 30 доби слід сплатити 17 000 грн. Якщо і цього не зробити, то кошти стягнуть у примусовому порядку.

Зазначимо, 10 березня Фокус писав про законопроєкт 12093 про зменшення штрафу ТЦК. Документ розглянули у правоохоронному комітеті ВР і забракували значну частину ідей нардепів, викладених на 50 сторінка проєкту.

Нагадуємо, 10 березня проєкт "Опендатабот" опублікував інфографіку, яка показує активність громадян щодо сплати штрафів за порушення військового обліку. 18 лютого адвокатка Дар'я Тарасенко пояснила, як вберегтись від збільшення штрафу.