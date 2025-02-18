Штраф від ТЦК може зрости вдвічі: адвокатка розповіла, як цього уникнути

За словами правознавиці Дар'ї Тарасенко, у випадку ухвалення рішення про накладення штрафу на особу у неї є два варіанти: або ж сплатити штраф, або ж оскаржити відповідний документ в судовому порядку.

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Під час дії воєнного стану за порушення військового обліку на осіб працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути накладений штраф в розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. У разі несвоєчасної його сплати військкомат передасть його до органів Державної виконавчої служби для примусового виконання, і тоді штраф зросте вдвічі. Як цього уникнути, розповідала адвокатка Дар'я Тарасенко.

Вона зазначила, що строки для оплати штрафу залежать від того, чи оскаржує особа постанову про накладення штрафу. Якщо військовозобов'язаний згодний з цим документом, то на оплату надається 15 днів з моменту вручення.

"І хоча Закон цього не вимагає, не зайвим буде письмово повідомити ТЦК та СП про сплату штрафу (з прикладанням копії квитанції), щоб уникнути ризику направлення постанови до виконавчої служби навіть попри фактичну сплату штрафу", — додала фахівчиня.

Дар'я Тарасенко наголосила, що в разі оскарження постанови під час розгляду документа у особи відсутній обов'язок сплачувати штраф. Також його не потрібно сплачувати в разі задоволення скарги та скасування рішення. В разі відмови штраф потрібно сплатити протягом 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Адвокатка нагадала про необхідність подавати скаргу вчасно — на це дається 10 днів з дня винесення постанови. Отримання документа пізніше може бути підставою для поновлення пропущених на оскарження строків.

До спливу зазначеного строку ТЦК та СП не має права направляти постанову в органи ДВС для примусового виконання!

"Разом з тим, при оскарженні штрафу ми рекомендуємо письмово повідомляти про це ТЦК та СП (бо, ймовірно, про факт оскарження ТЦК та СП дізнається пізніше, ніж прийме рішення про звернення в ДВС)", — додала Дар'я Тарасенко.

До речі, штрафи можуть нарахувати в декількох випадках. Перевірити адміністративне стягнення на своє ім'я можна декількома способами.

Додамо, що народний депутат та член комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності Олександр Бакумов анонсував створення військової поліції. Вона буде захищати цивільних від незаконних дій військових, а також військкомів від нападів цивільних, розповів нардеп Олександр Бакумов.