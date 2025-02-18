Штраф от ТЦК может вырасти вдвое: адвокат рассказала, как этого избежать

По словам правоведа Дарьи Тарасенко, в случае принятия решения о наложении штрафа на лицо у него есть два варианта: или же оплатить штраф, или же обжаловать соответствующий документ в судебном порядке.

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Во время действия военного положения за нарушение воинского учета на лиц работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки может быть наложен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен. В случае несвоевременной его уплаты военкомат передаст его в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения, и тогда штраф возрастет вдвое. Как этого избежать, рассказывала адвокат Дарья Тарасенко.

Она отметила, что сроки для оплаты штрафа зависят от того, обжалует ли лицо постановление о наложении штрафа. Если военнообязанный согласен с этим документом, то на оплату предоставляется 15 дней с момента вручения.

"И хотя Закон этого не требует, не лишним будет письменно сообщить ТЦК и СП об уплате штрафа (с приложением копии квитанции), чтобы избежать риска направления постановления в исполнительную службу даже несмотря на фактическую уплату штрафа", — добавила специалист.

Дарья Тарасенко отметила, что в случае обжалования постановления при рассмотрении документа у лица отсутствует обязанность платить штраф. Также его не нужно платить в случае удовлетворения жалобы и отмены решения. В случае отказа штраф нужно оплатить в течение 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

Адвокат напомнила о необходимости подавать жалобу вовремя — на это дается 10 дней со дня вынесения постановления. Получение документа позже может быть основанием для возобновления пропущенных на обжалование сроков.

До истечения указанного срока ТЦК и СП не имеет права направлять постановление в органы ГИС для принудительного исполнения!

"Вместе с тем, при обжаловании штрафа мы рекомендуем письменно сообщать об этом ТЦК и СП (потому что, вероятно, о факте обжалования ТЦК и СП узнает позже, чем примет решение об обращении в ГИС)", — добавила Дарья Тарасенко.

Кстати, штрафы могут начислить в нескольких случаях. Проверить административное взыскание на свое имя можно несколькими способами.

Добавим, что народный депутат и член комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Александр Бакумов анонсировал создание военной полиции. Она будет защищать гражданских от незаконных действий военных, а также военкоматов от нападений гражданских, рассказал нардеп Александр Бакумов.